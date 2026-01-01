LVS 1/2 Bp | Kärcher

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Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
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Batarya platformu
36 V Batarya platformu
Konteyner kapasitesi (l)
0.35
Konteyner malzemesi
Plastik
Ses seviyesi (dB(A))
72
Hava debisi (l/s)
15
Derecelendirilmiş performans (W)
350
Vakum gücü (mbar / kPa)
220 / 22
Gereken akü sayısı (Parça(lar))
1
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
approx. 80 approx. 28 approx. 40 approx. 14
Çıkış gücü (A)
2.5
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
2
Ambalajlı ağırlık (kg)
3.8
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
186 x 250 x 1150
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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Uygulama alanları