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    LVS 1/2 Bp | Kärcher

    Kärcher cordless vacuum cleaner with grey and black design, featuring a transparent dust container and yellow accents.

    LVS 1/2 Bp

    Sipariş numarası: 1.394-112.0

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