Makine Koruyucu RM 110 | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.295-303.0Sıcak sulu yüksek basınçlı temizleyiciler için kireçlenme koruması. Bu yeni formül, suyla temas eden tüm HDS makine bileşenleri için entegre korozyon korumasının yanı sıra ısıtıcı bobin sistemlerinde (150°C’ye kadar) kireç tortularına karşı gelişmiş koruma sağlar.
Paketleme ölçüsü (l)
10
Paketleme ünitesi (Parça(lar))
1
pH
9
Ağırlık (kg)
10.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
11
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
230 x 188 x 307
Ürün
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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