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    Makine Koruyucu RM 110 | Kärcher

    Kärcher RM 110 professional cleaning solution in a large orange container with a white cap and label detailing product information.

    Makine Koruyucu RM 110

    Sipariş numarası: 6.295-303.0

    Sıcak sulu yüksek basınçlı temizleyiciler için kireçlenme koruması. Bu yeni formül, suyla temas eden tüm HDS makine bileşenleri için entegre korozyon korumasının yanı sıra ısıtıcı bobin sistemlerinde (150°C’ye kadar) kireç tortularına karşı gelişmiş koruma sağlar.
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