Mavi ECO! Mop,40 cm | Kärcher

Evrensel bir paspas olarak geliştirilen mavi halkalı ECO!Mop, eşit ve sıkı düzenlenmiş bir halka dağılımıyla mükemmel kir toplama kapasitesi için etkileyicidir. Bezi, endüstriyel temizlik ve yüksek hacimli kirin yanı sıra düz olmayan zeminler için de mükemmeldir. Yüksek mikrofiber içeriğine sahip polyester halkalar ayrıca kenarlara yakın temizliğe yardımcı olur, köşelerden ve kenarlardan gevşek kiri toplar. Renk kodlu sistem sayesinde paspas bezi temizlenecek belirli bir parçaya açıkça bağlanabilir ve çapraz kontaminasyon etkili bir şekilde önlenir. ECO!Mop sistemi, hem çift kovalı trolley veya tek kovalı trolley ve presli düz paspas sisteminde hem de önceden şartlandırılmış uygulamalarda kullanıma uygundur. Temizlik filosunun ölü ağırlığının %250'sini paspas bezinin üzerine dökün. Her iki yöntem için de genellikle alanın kuru silinmesi için ikinci bir adım gerekli değildir.