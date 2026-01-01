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    Mavi ECO! Mop,40 cm | Kärcher

    Two blue mop heads with fringed edges, one overlapping the other, displayed on a white background.

    Mavi ECO! Mop,40 cm

    Sipariş numarası: 6.999-143.0

    Mavi ECO! Mop seti. Mikrofiberden yapılmış halkalar ve cep sabitlemesi ile birlikte. Ön hazırlama yöntemi ve Kärcher'ın düz mop sistemiyle kullanım için mükemmel.
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    Önerilen sıcaklıklara ve deterjanlara uyulması durumunda geçerlidir. Ayrıca kurutucu kullanımı, özellikle yüksek sıcaklıklarda, ürün ömrünü önemli ölçüde azaltabilir.