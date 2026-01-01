Mavi ECO! Mop,40 cm | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.999-143.0Mavi ECO! Mop seti. Mikrofiberden yapılmış halkalar ve cep sabitlemesi ile birlikte. Ön hazırlama yöntemi ve Kärcher'ın düz mop sistemiyle kullanım için mükemmel.
Program
STANDART
Zemin yapısı
Pürüzsüz ve oldukça yapılandırılmış
Kirlilik Seviyesi
Düşük - Orta
Tekstil Kullanım Alanı
Yeniden Kullanılabilir Tekstiller
Çalışma Genişliği (cm)
40
Tekstil Bağlantı Tipi
Cepler
Malzeme
100% PET
Tekstil malzemesi
Mikrofiber
Üretim Tipi / Dokuma Türü
Dikişle tutturulmuş halkalara sahip PET dokuma taşıyıcı kumaş
Tekstil yapısı
İlmek katı
Yıkama sıcaklığı (°C)
90
Yıkama Tavsiyesi (°C)
60
Kurutma Sıcaklığı (°C)
60
Yıkama Döngüsü Sayısı¹⁾
300
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Ürün başına ağırlık / m² başına ağırlık (kg / g/m²)
0.2 / 30
Boyutlar (U × G) (mm)
400 140
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları