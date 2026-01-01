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    Şehir süpürücü MC 150 | Kärcher

    Kärcher MC 130 street sweeper, grey with a transparent cabin, front brushes, and rear storage compartment.

    Şehir süpürücü

    MC 150

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.442-237.201

    • Hızlı başlatma fonksiyon özelliği
    • Tüm yıl boyunca dört mevsim kullanım
    • Çekiş kontrollüne sahip dört tekerden çekiş sağlayan diferansiyel tahrik kontrol sistemi (opsiyonel)
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