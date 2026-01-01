Şehir süpürücü MC 150 | Kärcher

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Şehir süpürücü
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.442-237.201
Sürüş / Tahrik
Dizel
Sürüş tahrik sistemi
Tüm tekerlekten çekiş (4x4)
Motor üreticisi
Kubota
Motor gücü (kW) (kW)
48
Silindir hacmi (cm³)
2434
Silindir
4
Egzoz emisyon standartı
STAGE V
Yakıt tankı (l)
50
Seyir hızı (km/sa)
- 40
Süpürme hızı (km/sa)
- 40
Dingil mesafesi (mm)
1700
İzin verilen toplam ağırlık (kg)
3500
Aksesuarsız ağırlık (kg)
2050
Boyutlar (U × G × Y) ( )
3412 x 1220 x 1979
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları