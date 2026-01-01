Şehir süpürücü MC 150 | Kärcher

MC 150 çok işlevli alet taşıyıcı, 3,5 ton sınıfına maksimum değişkenlik getiriyor. Yol temizliği ve ıslak temizlik, yabani ot temizleme ile yeşil alan bakımı, kış hizmetleri veya nakliye görevleri olsun, ultra kompakt makine tüm belediye yelpazesinin en üstünde etkileyici bir performansa sahiptir. Tüm Kärcher ürünleri ile aynı kullanıcı dostu tasarıma sahiptir. Örneğin, entegre, hidrolik olarak eğimli montaj çerçevesi sayesinde tüm aletler arka arabaya alet gerektirmeden hızlı ve kolay bir şekilde takılabilir ve çıkarılabilir. İki kişilik konforlu kabin, benzersiz çok işlevli ekran ve akıllıca tasarlanmış kontrol elemanları sayesinde mükemmel bir görüş açısı ve maksimum netlik ve ergonomi sunduğundan, operatör çalışma sırasında tüm dikkatini temel konulara verebilir.

3,5 ton sınıfı 3,5 ton ağırlık ile kaldırımlarda çalışma için uygundur Sınıfının en iyi manevra kabiliyeti ve %100 yön dengesi ile dar alanlarda çalışmayı kolaylaştırır. B sınıfı ehliyetle kullanılabilmesi nedeniyle geniş potansiyel kullanıcı kitlesin (Farklı ülkelerde kullanıcı ehliyeti farklılık gösterebilir) Süspansiyonlu şasi sistemi ile güvenli ve konforlu süsrüş Bağımsız 4 tekerden süspansiyon sistemli şasi ile uzun süreli kullanımlar için uygundur. Her türlü yük koşulunda tutarlı süspansiyon konforunu sağlayan otomatik seviye kontrolü 1999 mm araç yüksekliği sayesinde çok katlı ve yer altı oto parklarında sorunsuz kullanım Yüksek performanslı hidrolik sistem Tandem dişli pompa ile 2 × 37 l/dak (ön ve arka tarafta 74 l/dak). hidrolik tahrik gücü Basınçlı yıkama makinesini çalıştırmak için 23 l/dk'lık ek hidrolik devre. Aletler için önde dört, arkada iki çift etkili hidrolik bağlantı. Kolay ve hızlı ekipman değişim sistemi 0, 1N ve KAT 1 kategorilerindeki geniş yelpazedeki ekipmanlara uyum sağlayan değişken ve sabit önekipman taşıma vekaldırma sistemi Aracın arka kısmındaki ekipmanların hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilmesini sağlayan entegre hidrolik değiştirilebilir bağlantı aparatı (opsiyonel) Hidrolik kaplinlerin kolay takılıp çıkarılmasını sağlayan basınçsız hidrolik devre sistemi Zaman kazandıran günlük bakım kolaylığı Bakım ve onarım için motora ve tüm ilgili bakım bileşenlerine doğrudan ve hızlı erişim