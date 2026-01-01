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    Şehir süpürücü MC 250 EURO 6 | Kärcher

    Kärcher street sweeper with rotating brushes and enclosed cab, featuring a mounted light on top.

    Şehir süpürücü

    MC 250 EURO 6

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.442-260.2

    • Çift kişilik kabin
    • Hidro-pünomatik süspansiyon sistemi
    • Dört tekerden manevralı hidrolik direksiyon sistemi
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