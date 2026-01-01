Şehir süpürücü MC 80 | Kärcher

Daha büyük kompakt sınıf yol süpürme araçlarında kullanılan teknoloji, MC 80 Hidrostatik Tip Belden Kırmalı Vakumlu Yol Süpürme Aracında da kullanılabilmektedir. 4x4 sürüş ve yüksek manevra kabiliyeti, uzun süreli çalışma imkanı sağlayan geri dönüşümlü su sistemi, kabin içi kontrollü birbirinden bağımsız hareketli fırça sistemi, ön iki teker arasında çarpmalara karşı korumalı emiş ağzı sistemi, kolay sökülüp takılabilen ve tıkanmayı önleyen düz emiş borusu, çok fonksiyonlu gösterge ve kontrol ekranı, 3. fırça sistemi, yabani ot kazıma fırça sistemi, seyyar emiş hortumu.. vb süpürme ekipmanları bağlantı kitleri ile MC 80 de rahatlıkla kullanılabilmekte ve maksimum süpürme performansı sağlanabilmektedir. Brüt 1m³ (1000 litre) hacimsel kapasiteli ve paslanmaz malzemeli konteyner (çöp) haznesine sahip olan MC 80; kullanıcı konforu açısından sınıfındaki en büyük ve 360º mükemmel görüş sağlayan ROPS tipi tek kişilik cam kabinine sahiptir. Kullanıcı tercihi olan kilitlenebilir saklama bölmesi, USB şarj portu gibi özellikler mevcuttur. 26 kW Stage IIIA ve 26 kW Stage V emisyon standartlarına sahip motor seçeneği ile çevre dostudur.

Birbirinden bağımsız fırça kontrolü ve hareketi sağlayan çift joyistik sistemi Ergonomik kol dayama konsoluna monteli joyistic ve sistem düğmeleri; süpürme sisteminin kolay ve verimli bir şekilde kullanımasını sağlar Hızlı başlangıç düğmesi ile devreye giren süpürme sisteminini oluşturan alt sistemler bağımsız olarak kullanılabilmektedir. Birbirinden bağımsız kontrollü ve hareketli fırça sistemi Maksimum çalışma konforu Ergonomik, şeffaf ve 360 ° panoramik görüş sağlayan sınıfındaki en büyük ROPS tipi cam kabin Her iki yan kapıda kayar tip camlar , kilitlenebilir saklama bölmesi ve USB şarj portu Çalışma sırasında her iki yan kapıdan da kolaylıkla kabin içine giriş-çıkış imkanı En yüksek süpürme standardı Kolay sökülüp takılabilen fırça sistemi Temiz su ve geri dönüşümlü sus sistei dahil 1000 litre kapasiteli konteyner (çöp) haznesi Opsiyonel 3. fırça sistemi ve yabani ot kazıma fırça sistemi Ekonomik ve çevre dostu kullanım Dizel partikül filtre ve Comman Rail sistemli EU Stage V emisyon değerli dizel motor Kentsel içi yeşil alanların bakım ve temizliği Düşük yakıt tüketimi çevreyi korur ve işletme maliyetlerini düşürür.