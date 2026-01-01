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    Şehir süpürücü MC 80 | Kärcher

    Kärcher street sweeper with three rotating brushes, enclosed cab, and grey body, designed for outdoor cleaning tasks.

    Şehir süpürücü

    MC 80

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.442-252.2

    • 1,45 m³ hacimli geniş ve ferah kabin
    • Opsiyonel partikül filtre sistemli çevre dostu dizel motor
    • Birbirinden bağımsız kontrollü ve hareketli fırça sistemi
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