Şehir süpürücü MC 80 | Kärcher

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Şehir süpürücü
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.442-252.2
Yakıt Tipi
Dizel
Sürüş tahrik sistemi
Tüm tekerlekten çekiş (4x4)
Motor üreticisi
Yanmar
Motor gücü (kW) (kW)
26
Silindir hacmi (cm³)
1650
Silindir
3
Yakıt deposu hacmi (l)
41
Egzoz emisyon standartı
STAGE V
Seyir hızı (km/sa)
- 25
Çift yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
1630
(mm)
2175
Çöp konteyneri (l)
1000
Temiz su tankı ( / l)
/ 150
Temiz su deposu (l)
185
Dingil mesafesi (mm)
1500
İzin verilen toplam ağırlık (kg)
2500
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
3237 x 1070 x 1980
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları