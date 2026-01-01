Şehir süpürücü MCM 600 Stage V | Kärcher

Kent meydanları, ana caddeler, sanayi ve endüstriyel bölgeler, madenler, çimento fabrikaları, havaalanları ...vb bir çok yerin temizlik gereksinimleri için MCM 600 mekanik vakumlu sokak süpürme makinesi en iyi çözümdür. İri hacimli atıkların toplanması için konveyör sistemi, hafif malzemeler için emiş sistemi, PM1'e kadar ince tozu tutabilen filtre sistemi ile kusursuz süpürmeye imkan sağlar. 4 tekerden senkronize manevra özelliği , merkezi fırçanın zemin basıncını otomatik düzenlenyen (CSD) patentli hidrolik sistemi ise her türlü zeminde aracın verimli süpürme yapmasını sağlar. 6 m3 atık (çöp) haznesi ve 115 kW Stage V motor seçeneği ile rakiplerine göre avantaj sağlayan MCM 600; renkli ekranlı kontrol paneli ve direksiyon simidinin yanındaki fonksiyon tuşları sayesinde makineyi kullanmak çok kolaydır. Ayrıca 3 kişilik olarak tasarlanan kabin kullanıcılara yüksek güvenlik ve ergonomi standartlarını sunar.

Senkronize dört tekerlekten manevra sistemi Dönüşlerde bile yüksek süpürme hassasiyeti sağlayan optimum manevra kabiliyeti Ergonomik ve konforlu kabin Tüm çalışma aşamalarında tam kontrol ve mükemmel sürüş imkanı Kabin içinde 3.yolcu koltuğı Yüksek standartları sağlayan ergonopmik, güvenli ve konforlu tasarım Patentli hidrolik sistem Merkezi fırça otomatik zemin basınç düzenleme sistemi Tüm yüzeylerde zeminde sabit fırça basıncı Maksimum süpürme hassasiyeti ve uzun ömürlü fırça Kullanımı kolay sürüş ve işletme fonksiyonları Direksiyon simidinin yanında renkli ekran ve fonksiyon tuşlara sahip ergonomik kontrol sistemi Kullanıcı dostu kontrol paneli Yük algılama özelliğine sahip elektronik kontrollü hidrostatik sürüş Her koşulda en verimli performans/tüketim oranını sağlar %25'e kadar ek yakıt tasarrufu sağlayan Eko modu