Şehir süpürücü MCM 600 Stage V | Kärcher

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Şehir süpürücü
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.999-052.0
Yakıt Tipi
Dizel
Sürüş tahrik sistemi
İki tekerde çekiş (4x2 - arka)
Motor üreticisi
VM
Silindir hacmi (cm³)
4500
Silindir
6
Yakıt deposu hacmi (l)
220
Egzoz emisyon standartı
Euro 6c
Seyir hızı (km/sa)
- 40
Çift yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
2400
( )
3550
Çöp konteyneri (l)
6000
Temiz su deposu (l)
500
Dingil mesafesi ( )
3230
İzin verilen toplam ağırlık (kg)
13000
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
5450 x 2155 x 2920
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri