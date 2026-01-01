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    Şehir süpürücü MCM 600 Stage V | Kärcher

    Kärcher street sweeper with large front brush, white body, and clear cab windows, designed for outdoor cleaning tasks.

    Şehir süpürücü

    MCM 600 Stage V

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.999-052.0

    • Kolay ve sezgisel kullanım
    • Dört tekerden direksiyon sayesinde yüksek manevra kabiliyeti
    • İri hacimli atık ve çöplerin süpürülmesini sağlayan mekanik atık toplama (konveyör) sistemi
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