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    MIC 35 | Kärcher

    Kärcher MIC 35 utility vehicle with enclosed cab, front lights, and visible steering wheel, designed for outdoor use.

    MIC 35

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.442-251.2

    • 4x4 hidrostatik (dört tekerden tahrikli) sürüş
    • Ön ve arka tarafa takılan donanımlar için hızlı değişim sistemi
    • Tüm yıl boyunca dört mevsim kullanım
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