MIC 35 | Kärcher

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Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.442-251.2
Sürüş / Tahrik
Dizel
Sürüş tahrik sistemi
Tüm tekerlekten çekiş (4x4)
Motor üreticisi
Yanmar
Motor gücü (kW) (kW)
26
Silindir hacmi (cm³)
1642
Silindir
3
Egzoz emisyon standartı
STAGE V
Yakıt tankı (l)
41
Seyir hızı (km/sa)
- 25
Süpürme hızı (km/sa)
- 25
Dingil mesafesi (″)
1500
İzin verilen toplam ağırlık (kg)
2500
Aksesuarsız ağırlık (kg)
1374
Ambalajlı ağırlık (kg)
1374
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
3750 x 1075 x 1980
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri