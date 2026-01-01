MIC 35 | Kärcher

Common rail doğrudan enjeksiyon (CRDI) ve dizel partikül filtresi (DPF) sistemli modern dizel teknolojisi ile MIC 35 Yol Süpürme Aracı; kentsel çevre bölgelerinde farklı temizlik uygulamalarını yapabilme imkanı sağlar. Çevre dostu ve 26 kW Stage V emisyon standartlarına sahip motor seçeneği düşük yakıt tüketimi ile ekonomik olarak kullanım verimliliğini arttırır. 4x4 hidrostatik sürüş ve belden kırmalı yüksek manevra kabiliyeti, iki teker arasında çarpmalara karşı korumalı emiş ağzı sistemi, tıkanmayı önleyen düz emiş borusu, konforlu ve 360º mükemmel görüş sağlayan ROPS tipi cam kabini, ergonomik kabin içi ekipman kontrol sistemi gibi fark yaratan konsept tasarımı; MIC 35 in rakiplerine göre öne çıkan en belirgin avantaj ve üstünlükleridir. Kolay ve hızlı ekipman bağlantısı sağlayan ön üçgen bağlantı sistemi ve arka hidrolik devirme çerçeveli hızlı ekipman değiştirme sistemi ile birçok ekipman (yol yıkama ve silme, buharlı temizleme, karla mücadele, yeşil alan bakımı..vb) ile yıl boyunca dört mevsim farklı temizlik hizmetleri için kullanılabilmektedir.

Ekonomik ve çevre dostu kullanım Common rail doğrudan enjeksiyon (CRDI) ve dizel partikül filtre (DPF) sistemi, emisyon değerlerini egzoz emisyon standartı Stage V'in altına düşürür. Kentsel içi yeşil alanların bakım ve temizliği Düşük yakıt tüketimi çevreyi korur ve işletme maliyetlerini düşürür. Kolay ve hızlı ekipman değişim sistemi Öne ekipmanların sabit kavrama üçgen aparatı (KAT) aracılığıyla kolay ve hızlı montajı Arka ekipmanların hızlı değiştirme hidrolik devirme aparat sistemi ile monte edilmesi Zaman ve hidrolik yağ kaybını engelleyen Multi-coupling hidrolik bağlantı sistemi Maksimum çalışma konforu Sınıfındaki en büyük ergonomik kabini (1.45 m³ hava hacmi) sağladığı 360 ° panoramik görüş açısı Her iki yanda kayar cam, kilitlenebilir depo bölümü, USB şarj portu, Kolay bakım Yüksek kaliteli parça kullanımı 500 saatlik çok uzun bakım aralıklarına olanak sağlar. Bakımla ilgili tüm bileşenlere, alet kullanmadan kolay erişim mümkündür (dışarı açılır motor kapağı gibi) Kolay temizlenen bilen ve bakım yapılabilen hidrolik soğutucu (cooler) sistemi