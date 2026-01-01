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    MIC 42 | Kärcher

    Kärcher municipal vehicle with enclosed cabin, front lights, and visible steering wheel, designed for outdoor maintenance tasks.

    MIC 42

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.442-250.2

    • 60 l/dak kadar hidrolik çıkış gücü sağlayan sahip 32 kW dizel motor
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