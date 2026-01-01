MIC 42 | Kärcher

MIC 42 Hidrostatik Vakumlu Yol Süpürme Aracında bulunan common rail doğrudan enjeksiyon (CRDI) ve dizel partikül filtre (DPF) sistemli modern dizel teknolojisine sahip 32 kW motorun emisyon standartı Stage V sınıfıdır. Bu sayede Karcher MIC 42 sadece kentsel çevre bölgelerindeki temizlik performansı için değil, çevre dostu olma özelliği ve yüksek verimliliği açısından da iyi bir tercih olacaktır. Kaliteli parçaları ve kusursuz konsept tasarımı uzun süreli kullanılmasına izin verir. Herhangi bir alet ihtiyacı duymadan bakımla ilgili tüm alanlara kolay erişim kusursuz konsept tasarımının bir özelliğidir. 4x4 hidrostatik sürüş ve belden kırmalı yüksek manevra kabiliyeti, iki teker arasında çarpmalara karşı korumalı emiş ağzı sistemi, tıkanmayı önleyen düz emiş borusu, konforlu ve 360º mükemmel görüş sağlayan ROPS tipi tek kişilik cam kabininin sağladığı geniş görüş açısı, kolay ve hızlı ekipman bağlantısı sağlayan ön üçgen bağlantı sistemi ve arka hidrolik devirme çerçeveli hızlı ekipman değiştirme sistemi ile farklı amaçlı ekipmanların (yol yıkama ve silme, buharlı temizleme, karla mücadele, yeşil alan bakımı..vb) yıl boyunca güvenli bir şekilde kullanılabilmesine imkan sağlar.

Ekonomik ve çevre dostu kullanım Common rail doğrudan enjeksiyon (CRDI) ve dizel partikül filtre (DPF) sistemi, emisyon değerlerini egzoz emisyon standartı Stage V'in altına düşürür. Kentsel içi yeşil alanların bakım ve temizliği Düşük yakıt tüketimi çevreyi korur ve işletme maliyetlerini düşürür. Kolay ve hızlı ekipman değişim sistemi Öne ekipmanların sabit kavrama üçgen aparatı (KAT) aracılığıyla kolay ve hızlı montajı Arka ekipmanların hızlı değiştirme hidrolik devirme aparat sistemi ile monte edilmesi Zaman ve hidrolik yağ kaybını engelleyen Multi-coupling hidrolik bağlantı sistemi Maksimum çalışma konforu Sınıfındaki en büyük ergonomik kabini (1.45 m³ hava hacmi) sağladığı 360 ° panoramik görüş açısı Her iki yanda kayar cam, kilitlenebilir depo bölümü, USB şarj portu, Kolay bakım Yüksek kaliteli parça kullanımı 500 saatlik çok uzun bakım aralıklarına olanak sağlar. Bakımla ilgili tüm bileşenlere, alet kullanmadan kolay erişim mümkündür (dışarı açılır motor kapağı gibi) Kolay temizlenen bilen ve bakım yapılabilen hidrolik soğutucu (cooler) sistemi