Premium Mikrofiber Temizlik Bezi Shine - Mavi, 38x38 cm (5'li Paket) | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.999-155.0
Tekstil Kullanım Alanı
Yeniden Kullanılabilir Tekstiller
Tekstil malzemesi
%85 PET / %15 PA
Üretim Tipi / Dokuma Türü
Yuvarlak örme kumaş
Yıkama sıcaklığı (°C)
60
Yıkama Tavsiyesi (°C)
60
Yıkama Döngüsü Sayısı¹⁾
500
Miktar / Adet (Parça(lar))
5
Ürün başına ağırlık / m² başına ağırlık (kg / g/m²)
0.1 / 215
Boyutlar (U × G) (mm)
400 x 400
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları