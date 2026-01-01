Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    Premium Mikrofiber Temizlik Bezi Shine - Mavi, 38x38 cm (5'li Paket) | Kärcher

    Blue microfibre cloth with zigzag edges, laid flat against a white background.

    Premium Mikrofiber Temizlik Bezi Shine - Mavi, 38x38 cm (5'li Paket)

    Sipariş numarası: 6.999-155.0

    • Cam temizliği için özel olarak tasarlanmış ultra mikrofiber bez (%85 PET, %15 PA)
    • 40 × 40 cm, 215 g/m²
    • Pürüzsüz ve parlak yüzeyler; tüy ve kalıntı bırakmayan temizlik
    ¹⁾
    Önerilen sıcaklıklara ve deterjanlara uyulması durumunda geçerlidir. Ayrıca kurutucu kullanımı, özellikle yüksek sıcaklıklarda, ürün ömrünü önemli ölçüde azaltabilir.