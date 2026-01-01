Premium Mikrofiber Temizlik Bezi Shine - Mavi, 38x38 cm (5'li Paket) | Kärcher

Mükemmel kir toplama ve temizlik performansına sahip, oldukça ince mikrofiberlerden üretilmiş yüksek kaliteli mikrofiber cam bezi. Hassas yüzeyler, camlar, pencereler, aynalar veya krom çeliklerin temizliği için özel olarak tasarlanan bu bez, en küçük parçacıkları bile temizler ve iz ya da tüy bırakmadan lekesiz bir parlaklık sağlar. Temizlik sırasında deterjan doğrudan beze püskürtülerek uygulanabileceği gibi, bez önceden nemlendirilerek de kullanılabilir.