Premium Cam Temizleme Seti MultiLink (30 cm / Teleskopik 56-93 cm) | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 9.212-036.0
Tekstil Kullanım Alanı
Yeniden Kullanılabilir Tekstiller
Yıkama sıcaklığı (°C)
90
Yıkama Tavsiyesi (°C)
60
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Ürün başına ağırlık / m² başına ağırlık (kg)
0.8
Paket / Ambalaj Ağırlığı (kg)
0.9
Boyutlar (U × G) (mm)
565 x 120
Paket boyutları (mm)
565 x 120 x 70
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları