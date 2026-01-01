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    Premium Cam Temizleme Seti MultiLink (30 cm / Teleskopik 56-93 cm) | Kärcher

    Cleaning tool set with handle, mop head, squeegee, blue and white cloths, and packaging box on white background.

    Premium Cam Temizleme Seti MultiLink (30 cm / Teleskopik 56-93 cm)

    Sipariş numarası: 9.212-036.0

    • Cam temizliği ve ulaşılması zor alanlar için özel olarak seçilmiş en iyi ürün serisi
    • Yüksekliği ayarlanabilir alüminyum sap (56–93 cm) ve ergonomik el pedi
    • Genel yüzeyler için mop ve parlak yüzeyler için ultra mikrofiber mop
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