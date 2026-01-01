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    Premium Mikrofiber Temizlik Bezi (EU Ecolabel) - Mavi, 40x40 cm (5'li Paket) | Kärcher

    Light blue microfiber cloth with a textured surface, shown flat against a white background.

    Premium Mikrofiber Temizlik Bezi (EU Ecolabel) - Mavi, 40x40 cm (5'li Paket)

    Sipariş numarası: 9.212-055.0

    • EU Ecolabel sertifikalı, %80 PET, %20 PA içerikli mikrofiber bez
    • 40 × 40 cm, 250 g/m²
    • Mükemmel mekanik temizleme performansına sahip çok amaçlı bez
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    Önerilen sıcaklıklara ve deterjanlara uyulması durumunda geçerlidir. Ayrıca kurutucu kullanımı, özellikle yüksek sıcaklıklarda, ürün ömrünü önemli ölçüde azaltabilir.