Premium Mikrofiber Temizlik Bezi (EU Ecolabel) - Mavi, 40x40 cm (5'li Paket) | Kärcher

Kärcher Premium Mikrofiber Bez EU Ecolabel, sürdürülebilirliği yüksek temizlik performansıyla bir araya getirir ve EU Ecolabel (AB Çevre Etiketi) sertifikasına sahiptir. Bu etiket; emisyonların kontrol altında tutulduğu ve zararlı madde kullanımının azaltıldığı çevre dostu bir üretimi temsil eder. Ayrıca adil çalışma koşullarına uyum garanti altına alınmıştır. Profesyonel kullanıma yönelik manuel yüzey temizliği için özel olarak geliştirilen bu bez; sağlam, dayanıklı ve çok çeşitli kir türleri ile yüzeyler için uygundur. Çok sayıda yıkama döngüsünden sonra bile formunu ve rengini koruyarak kullanım ömrünü uzatır ve maliyetleri düşürür.