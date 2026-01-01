Mikrofiber Mop 40x13cm | Kärcher

Etkileyici toz emme, kir toplama ve nem emilimine sahip ince mikrofiberler sayesinde,pürüzsüz ve hafif dokulu zeminlerde tek adımda silme: Kärcher'den kısa lifli mikrofiber mop. Etkileyici toz emme, kir toplama ve nem emilimine sahip ince mikrofiberler sayesinde,pürüzsüz ve hafif dokulu zeminlerde tek adımda silme: Kärcher'den kısa lifli mikrofiber mop. Bezin iyi dengelenmiş kayma özellikleri, zahmetsiz kullanım sağlar ve bu da daha uzun ve yorulmadan temizlik yapılmasına olanak tanır. Paspasın dikilmiş köşeleri ve mavi, kırmızı, sarı ve yeşil renklerde toplam 4 halkası vardır. Bu renk kodlu sistemiyle bez temizlenecek belirli bir parçaya açıkça bağlanabilir ve çapraz kontaminasyon etkili bir şekilde önlenebilir - gerekli olmayan halkalar basitçe kesilir. Bez hem çift kovalı veya tek kovalı trolley ile uyumludur. Ayrıca presli düz paspas sisteminde hem de önceden şartlandırılmış(hazırlanmış) uygulamalarda kullanıma uygundur. Temizlik filosunun kuru ağırlığının %180'ini paspas bezinin üzerine dökün. Her iki uygulama yöntemi için de alanın kuru olarak silinmesi için ikinci bir adım genellikle gerekli değildir.