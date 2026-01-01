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    Mikrofiber Mop 40x13cm | Kärcher

    Blue microfibre mop pad with colour-coded tags on a white background.

    Mikrofiber Mop 40x13cm

    Sipariş numarası: 6.999-132.0

    Mikrofiber paspas/mop, 40 × 13 cm, klasik cep versiyonu kısa tüylü halkalar. Kärcher'in düz paspas sistemiyle veya önhazırlama yöntemine göre kullanılabilir.
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    Önerilen sıcaklıklara ve deterjanlara uyulması durumunda geçerlidir. Ayrıca kurutucu kullanımı, özellikle yüksek sıcaklıklarda, ürün ömrünü önemli ölçüde azaltabilir.