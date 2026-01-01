Mikrofiber Mop 40x13cm | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.999-132.0Mikrofiber paspas/mop, 40 × 13 cm, klasik cep versiyonu kısa tüylü halkalar. Kärcher'in düz paspas sistemiyle veya önhazırlama yöntemine göre kullanılabilir.
Program
STANDART
Zemin yapısı
Pürüzsüz ve hafif yapılandırılmış
Kirlilik Seviyesi
Düşükten yükseğe
Tekstil Kullanım Alanı
Yeniden Kullanılabilir Tekstiller
Çalışma Genişliği (cm)
40
Tekstil Bağlantı Tipi
Cepler
Malzeme
%85 PET / %15 PA
Tekstil malzemesi
Mikrofiber
Üretim Tipi / Dokuma Türü
İlmekli örme kumaş (Temizleme katmanı)
Tekstil yapısı
İlmek katı
Yıkama sıcaklığı (°C)
90
Yıkama Tavsiyesi (°C)
60
Kurutma Sıcaklığı (°C)
60
Yıkama Döngüsü Sayısı¹⁾
300
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Ürün başına ağırlık / m² başına ağırlık (kg / g/m²)
0.1 / 440
Boyutlar (U × G) (mm)
400 140
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları