Mikrofiber silindirler, 300 mm | Kärcher

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Sipariş numarası: 4.762-453.0Dünya'da bir ilk: Mikrofiber silindir, uzunluk 300m. Mikrofiberin olağanüstü temizleme gücünü silindir teknolojisiyle birleştirir. Taştan döşemelerin temizliği için ideal.
Renk
Açık yeşil
Uzunluk (mm)
300
Mikrofiber
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Ağırlık (kg)
0.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.3
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
330 x 75 x 70
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.