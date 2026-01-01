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    NİPEL | Kärcher

    Brass threaded connector with a grey plastic grip, featuring embossed number 9 on the side.

    NİPEL

    Sipariş numarası: 4.111-037.0

    Yüksek basınç hortumunu birleştirmek ve uzatmak için pirinç çift konektör. Kauçuk korumalı. Konektör: 2x M 22 x 1,5 m.
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