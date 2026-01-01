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    Nozul vidaları / vida soketi | Kärcher

    Brass nozzle with engraved symbols and numbers, featuring a threaded end and a green rubber ring.

    Nozul vidaları / vida soketi

    Sipariş numarası: 4.111-022.0

    Yüksek basınç nozulları ve aksesuarlarını yüksek basınç tetik tabancasına (nozul konektörlü) bağlamak için nozul konektörü / vida konektörü. Konektörler: 1x M 22 x 1,5 ve 1x M 18 x 1,5.
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