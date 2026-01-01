Nozul vidaları / vida soketi | Kärcher

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Sipariş numarası: 4.402-022.0Yüksek basınç nozulları ve aksesuarlarını yüksek basınç tetik tabancasına (nozul konektörlü) bağlamak için nozul konektörü / vida konektörü. Konektörler: 1x M 22 x 1,5 ve 1x M 18 x 1,5.
Bağlantı yivi
M22 x 1,5
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz