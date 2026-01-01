Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 20/1 Me Classic Edition | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with long hose and floor nozzle, grey and black design, set on a white background.

    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    NT 20/1 Me Classic Edition

    Sipariş numarası: 1.428-548.0

    Teklif isteyin