Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 22/1 Ap Islak Kuru Elektrikli Süpürge | Kärcher

Küçük, güçlü, güvenilir, son derece çok yönlü ve tüy kadar hafif: NT 22/1 Ap ıslak ve kuru elektrikli süpürgemiz, bir dizi ticari uygulamada hafif ve orta dereceli temizlik çalışmaları sırasında etkileyici sonuçlar verir. Yarı otomatik filtre temizleme sistemi ve neme dayanıklı PES kartuş filtre sayesinde toz, kaba kir ve sıvılarla zahmetsizce başa çıkabilir. Doğrudan cihaz kafasına takılan emme hortumu bağlantısı, konteyner kapasitesinin maksimum kullanımını sağlar. Oldukça kompakt boyutları ve düşük ağırlığı, kullanımı da kolay olan cihazın rahat ve kolay bir şekilde taşınmasını sağlar.

Düşük ağırlık ve kompakt boyutlar Makine kolay, rahat bir şekilde taşınabilir ve saklanabilir. Yarı otomatik filtre temizleme Ap Yarı otomatik filtre temizleme, sürekli yüksek emiş gücü sağlar. Neme dayanıklı PES kartuş filtre Önce PES kartuş filtresini kurutmak zorunda kalmadan, ıslak temizlemeden kuru temizlemeye kolayca geçmek mümkündür. Yıkanabilir PES filtresi Makine kafasındaki emiş hortumu bağlantısı Tüm hazne hacminin kullanılmasını sağlar. Kabı sık sık boşaltmak zorunda kalmayarak zamandan tasarruf edin.