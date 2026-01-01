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    Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 22/1 Ap Islak Kuru Elektrikli Süpürge | Kärcher

    Grey Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a long hose and floor nozzle, featuring yellow accents and wheels.

    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    NT 22/1 Ap Islak Kuru Elektrikli Süpürge

    Sipariş numarası: 1.378-600.0

    • Yarı otomatik filtre temizleme Ap
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