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    Endüstriyel Islak Kuru Elektrikli Süpürgeler NT 22/1 Ap L Promo | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with hose, nozzle, filter, and two dust bags on a white background.

    Endüstriyel Islak Kuru Elektrikli Süpürgeler

    NT 22/1 Ap L Promo

    Sipariş numarası: 1.378-627.0

    • %50 geri dönüştürülmüş plastikten üretilen, sınırlı sayıda üretilmiş siyah ıslak ve kuru elektrikli süpürge.
    • Yarı otomatik filtre temizleme Ap
    • 300 mm yer başlığı ,Dar alan başlığı, PES kartuş filtre ,10 adet elyaf filtre torbası
    ¹⁾
    Sadece cihaz gövdesi içindir; aksesuarlar hariç tüm plastik parçaları kapsar.