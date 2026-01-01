Endüstriyel Islak Kuru Elektrikli Süpürgeler NT 22/1 Ap L Promo | Kärcher

%50 geri dönüştürülmüş plastikten üretilen, sınırlı sayıda üretilmiş siyah NT 22/1 Ap L Go!Further ıslak ve kuru elektrikli süpürge; özel aksesuarlar ve 10 adet elyaf filtre torbasıyla birlikte sunulur. Küçük, güçlü, güvenilir, son derece çok yönlü ve tüy kadar hafiftir. Bu özellikler cihazı, çeşitli ticari uygulama alanlarındaki hafif ve orta yoğunluktaki temizlik işleri için ideal kılar. Yarı otomatik filtre temizleme sistemi ve neme dayanıklı PES kartuş filtre kombinasyonu sayesinde toz, kaba kir ve sıvılar kolayca vakumlanabilir. Vakum hortumu bağlantısı doğrudan makine kafasına entegre edildiği için hazne hacmi en verimli şekilde kullanılır. Oldukça kompakt boyutları ve düşük ağırlığı, kullanımı da son derece kolay olan bu makinenin rahat ve zahmetsizce taşınmasına olanak tanır.

Düşük ağırlık ve kompakt boyutlar Makine kolay, rahat bir şekilde taşınabilir ve saklanabilir. Yarı otomatik filtre temizleme Ap Tek bir düğmeye basarak optimum filtre temizleme verimliliği. Sürekli yüksek filtre performansı ve emiş gücü sağlar. Zaman tasarrufu ve daha uzun filtre kullanım ömrü sağlar. Sürdürülebilirlik özellikleri %50 geri dönüştürülmüş plastik içeren tasarım¹ Neme dayanıklı PES kartuş filtre: Yıkanabilir ve filtre torbası kullanmadan vakumlama yapılmasına olanak tanır. Daha uzun filtre kullanım ömrü için yarı otomatik Ap filtre temizleme. Neme dayanıklı PES kartuş filtre Islak ve kuru elektrikli süpürge çalışması arasında kolay geçiş. PES kartuş filtrenin kullanımdan önce kurutulması gerekmez. Yıkanabilir PES kartuş filtre. Makine kafasındaki emiş hortumu bağlantısı Tüm hazne hacminin kullanılmasını sağlar. Kabı sık sık boşaltmak zorunda kalmayarak zamandan tasarruf edin.