Endüstriyel Islak Kuru Elektrikli Süpürgeler NT 22/1 Ap L Promo | Kärcher

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Endüstriyel Islak Kuru Elektrikli Süpürgeler
Sipariş numarası: 1.378-627.0
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Hava debisi (l/s)
72
Vakum gücü (mbar / kPa)
249 / 24.9
Konteyner kapasitesi (l)
22
Konteyner malzemesi
Geri dönüştürülmüş malzemeden plastik
Motor değerleri (W)
1300
Standart iç çap ( )
35
Kablo uzunluğu (m)
6
Ses seviyesi (dB(A))
71
Renk
Siyah
Aksesuarsız ağırlık (kg)
5.7
Ambalajlı ağırlık (kg)
9
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
380 x 370 x 480
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Kılavuz
Kılavuz
Uygulama alanları