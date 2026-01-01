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    Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 22/1 Ap Te *EU | Kärcher

    A Kärcher wet and dry vacuum cleaner, grey and yellow, with a hose, metal wand, and floor tool, presented on a white background.

    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    NT 22/1 Ap Te *EU

    Sipariş numarası: 1.378-610.0

    Zanaatkârlar için mükemmel: NT 22/1 Ap ıslak ve kuru vakum temizleyici, güç çıkışı (otomatik başlatma özelliği ile), güçlü emiş gücü ve yarı otomatik temizlik sistemiyle. Kompakt, hafif giriş seviyesi cihaz.
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