Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 22/1 Ap Te *EU | Kärcher

Zanaatkârlar, bu küçük güç makinesini gerçekten takdir edecektir. NT 22/1 Ap Te ıslak ve kuru vakum temizleyicimiz, güç araçları için otomatik başlatma özelliğine sahip bir güç çıkışı, çok hafif olup taşımayı her zaman kolaylaştıran bir tasarıma sahip ve hafif ile orta dereceli temizlik işlerinde güçlü emiş gücüyle etkileyici bir performans sergiler. Toz, kaba kir veya sıvılar olsun: Yarı otomatik filtre temizleme sistemi ve nem geçirmez PES kartuş filtresi sayesinde her zaman güvenilir ve derinlemesine bir temizlik sunar. Ayrıca, doğrudan cihaz başlığına entegre edilen emiş hortumu bağlantısı, konteyner kapasitesinin maksimum şekilde kullanılmasını sağlar. Bu, kolayca kullanılabilen ve çok yönlü olan NT 22/1 Ap Te'yi, montaj ve yenileme işleri, bina temizliği ve birçok diğer ticari uygulama için ideal bir yardımcı yapar.

Düşük ağırlık ve kompakt boyutlar Makine kolay, rahat bir şekilde taşınabilir ve saklanabilir. Yarı otomatik filtre temizleme Ap Tek bir düğmeye basarak optimum filtre temizleme verimliliği. Sürekli yüksek filtre performansı ve emiş gücü sağlar. Zaman kazandıran tasarım ve daha uzun filtre kullanım ömrü. Neme dayanıklı PES kartuş filtre Islak ve kuru elektrikli süpürge çalışması arasında kolay geçiş. PES kartuş filtrenin kullanımdan önce kurutulması gerekmez. Sürdürülebilirlik: PES kartuş filtre yıkanabilir. Elektrikli aletler için soket (otomatik başlatmalı) Elektrikli alet elektrikli süpürgeye kolayca bağlanır. Otomatik açma/kapama fonksiyonu sayesinde kolay kullanım. Enerji tasarruflu: elektrikli süpürge otomatik olarak kapanır. Elektrikli aletler için alet adaptörü Elektrikli aletler kullanarak tozsuz delme, kesme veya zımparalama sağlar. Kauçuk bağlantı ve sahte hava döndürme halkası ile birlikte gelir. Emiş gücünü ayarlamak için döner halka.