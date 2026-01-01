Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 22/1 Ap Te *EU | Kärcher

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Islak ve kuru elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.378-610.0Zanaatkârlar için mükemmel: NT 22/1 Ap ıslak ve kuru vakum temizleyici, güç çıkışı (otomatik başlatma özelliği ile), güçlü emiş gücü ve yarı otomatik temizlik sistemiyle. Kompakt, hafif giriş seviyesi cihaz.
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Hava debisi (l/s)
72
Vakum gücü (mbar / kPa)
249 / 24.9
Konteyner kapasitesi (l)
22
Konteyner malzemesi
Plastik
Motor değerleri (W)
1300
Standart iç çap ( )
35
Kablo uzunluğu (m)
6
Ses seviyesi (dB(A))
72
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
6.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
9.3
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
380 x 370 x 480
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları