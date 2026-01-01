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    Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 22/1 Ap Te L | Kärcher

    A Kärcher wet and dry vacuum cleaner, grey and yellow, with a hose, metal wand, and floor tool, presented on a white background.

    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    NT 22/1 Ap Te L

    Sipariş numarası: 1.378-982.0

    Otomatik başlama özellikli, güçlü emiş gücü ve yarı otomatik temizleme sistemi olan NT 22/1 Ap Te L ıslak ve kuru elektrikli süpürge. Kompakt, hafif giriş seviyesi makine.
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