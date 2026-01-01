Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 22/1 Ap Te L | Kärcher

NT 22/1 Ap Te L ıslak ve kuru elektrikli süpürgemiz, otomatik çalıştırma özelliğine sahip bir elektrik prizine sahiptir, çok hafiftir ve bu nedenle her zaman taşımaya elverişlidir. Hafif ve orta dereceli temizlik işlerinde güçlü emiş gücü ile göz doldurur. Toz, kaba kir veya sıvı olsun: Yarı otomatik filtre temizleme sistemi ve neme dayanıklı PES kartuş filtresi sayesinde, güvenilir ve eksiksiz bir şekilde işini yapar. Doğrudan cihazın üstüne entegre edilen emiş hortumu bağlantısı, hazne kapasitesinin maksimum düzeyde kullanılmasını sağlar. Bu, kullanımı kolay ve çok yönlü NT 22/1 Ap Te L'nin bina temizliği ve diğer birçok ticari uygulama için ideal yol arkadaşı olduğu anlamına gelir.

Düşük ağırlık ve kompakt boyutlar Makine kolay, rahat bir şekilde taşınabilir ve saklanabilir. Yarı otomatik filtre temizleme Ap Tek bir düğmeye basarak optimum filtre temizleme verimliliği. Sürekli yüksek filtre performansı ve emiş gücü sağlar. Zaman kazandıran tasarım ve daha uzun filtre kullanım ömrü. Neme dayanıklı PES kartuş filtre Islak ve kuru elektrikli süpürge çalışması arasında kolay geçiş. PES kartuş filtrenin kullanımdan önce kurutulması gerekmez. Sürdürülebilirlik: PES kartuş filtre yıkanabilir. Elektrikli aletler için soket (otomatik başlatmalı) Elektrikli alet elektrikli süpürgeye kolayca bağlanır. Otomatik açma/kapama fonksiyonu sayesinde kolay kullanım. Enerji tasarruflu: elektrikli süpürge otomatik olarak kapanır. Elektrikli aletler için alet adaptörü Elektrikli aletler kullanarak tozsuz delme, kesme veya zımparalama sağlar. Kauçuk bağlantı ve sahte hava döndürme halkası ile birlikte gelir. Emiş gücünü ayarlamak için döner halka.