Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 27/1 Advanced | Kärcher

NT 27/1 Advanced, çok yönlü ticari uygulamalar için kompakt, yüksek manevra kabiliyetine sahip ve kullanıcı dostu bir ıslak ve kuru elektrikli süpürgedir. Güçlü fanı muazzam emiş gücü sağlar. Ünite, büyük bir kartuş filtresi ile donatılmıştır. Mekanik bir şamandıra sistemi, taşmayı önlemek için kap maksimum kapasitesine kadar doldurulur doldurulmaz emmeyi keser. Pratik klips sistemi, hızlı ve basit aksesuar değişiklikleri sağlar. Beş yumuşak döner tekerlek, mükemmel manevra kabiliyeti ve kaya gibi sabit dengeyi garanti eder. Fan kapağının üst kısmı, eşyalar için pratik düz tepsi benzeri bir yüzeye sahiptir. Gövdenin tamamı darbeye dayanıklı plastikten yapılmıştır. TheMachine ayrıca, güç kablosunu düzenli bir şekilde saklamak için aksesuar tutuculara ve bir kancaya sahiptir. Ergonomik şekilli taşıma sapı, ünitenin tüm aksesuarlarıyla birlikte taşınmasını kolay ve rahat hale getirir. NT 27/1 Advanced, makinenin yanı sıra duvarları, ekipmanı ve mobilyaları hasardan koruyan çok yönlü bir çarpma korumasına sahiptir.

Entegre aksesuar muhafaza Pratik aksesuar muhafaza Emiş boruları ve aksesuarlar makine üzerinde güvenli ve pratik bir şekilde taşınır; böylece her zaman elinizin altında olur. Neme dayanıklı PES kartuş filtre Islak ve kuru elektrikli süpürge çalışması arasında kolay geçiş. PES kartuş filtrenin kullanımdan önce kurutulması gerekmez. Sürdürülebilirlik: PES kartuş filtre yıkanabilir. Dayanıklı metal sürgüler Ekstra dayanıklı sürgüler daha güvenilir bir kilit sağlar. Dayanıklı tampon Tampon, elektrikli süpürgeyi ve ekipmanları tam kapsamlı güvenli bir şekilde korur. Şamandıra sistemi Emiş gücü sürekli olarak yüksek bir seviyede kalır. Şamandıra sistemi maksimum kapasiteye ulaşıldıktan sonra emiş akışını keser.