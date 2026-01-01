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    Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 27/1 Advanced | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a grey cylindrical body, black lid, and flexible hose attached to a metal wand.

    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    NT 27/1 Advanced

    Sipariş numarası: 1.428-520.0

    NT 27/1 Advanced, profesyonel kullanım için plastik hazneli ve büyük kartuş filtreli güçlü bir ıslak ve kuru elektrikli süpürgedir. Özellikle kompakttır ve standart olarak kullanışlı aksesuarlarla birlikte gelir.
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