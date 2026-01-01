Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 27/1 Advanced | Kärcher

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Islak ve kuru elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.428-520.0NT 27/1 Advanced, profesyonel kullanım için plastik hazneli ve büyük kartuş filtreli güçlü bir ıslak ve kuru elektrikli süpürgedir. Özellikle kompakttır ve standart olarak kullanışlı aksesuarlarla birlikte gelir.
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Hava debisi (l/s)
67
Vakum gücü (mbar / kPa)
200 / 20
Konteyner kapasitesi (l)
27
Konteyner malzemesi
Plastik
Motor değerleri (W)
1380
Standart iç çap ( )
35
Kablo uzunluğu (m)
7.5
Ses seviyesi (dB(A))
72
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
7.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
8.6
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
420 x 420 x 525
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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