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    Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 27/1 | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a grey body, black lid, and flexible hose attached to a metal wand.

    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    NT 27/1

    Sipariş numarası: 1.428-500.0

    Güçlü ıslak-kuru elektrik süpürgesi pek çok kullanışlı aksesuarları standart olarak ürün paketinde bulundurur.