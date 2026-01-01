Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 27/1 | Kärcher

Kompakt NT 27/1; 27 litrelik kapasitesi, yüksek manevra kabiliyeti kullanıcı dostu ıslak - kuru elektrik süpürgesi tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlanmıştır. Güçlü fanı sayesinde inanılmaz güçlü bir emişe sahiptir. Kartuş filtre sistemi kullanılmaktadır. Mekanik şamandıra sistemi taşmaları önleyerek makinenin otomatik olarak durdurulmasını sağlar. Motorun korumasını oluşturan ana kapağın üzerinde bulunan düz yüzey, kullanıcının ekstra ürünler koyabileceği bir alan yaratır. Makine gövdesi dayanıklı bir plastikten yapılmıştır ve aynı zamanda makine kullanılırken gelebilecek zararları minimize eder. Aksesuar bölümleri ve kablo sarma alanı ile kullanıcıların işlerini kolaylaştırır.

Neme dayanıklı PES kartuş filtre Islak ve kuru elektrikli süpürge çalışması arasında kolay geçiş. PES kartuş filtrenin kullanımdan önce kurutulması gerekmez. Sürdürülebilirlik: PES kartuş filtre yıkanabilir. Dayanıklı metal sürgüler Ekstra dayanıklı sürgüler daha güvenilir bir kilit sağlar. Dayanıklı tampon Tüm yönlü darbe koruması, yalnızca makinenin kendisini değil, aynı zamanda duvarları, diğer makineleri ve mobilyaları da hasardan korur. Entegre aksesuar muhafaza Entegre depolama, tüm aksesuarların kaybolamayacak şekilde yerleştirilmesini ve her zaman erişilebilir olmasını sağlar. Şamandıra sistemi Emiş gücü sürekli olarak yüksek bir seviyede kalır. Şamandıra sistemi maksimum kapasiteye ulaşıldıktan sonra emiş akışını keser.