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    Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 30/1 Tact Islak Kuru Elektrikli Süpürge | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a long hose and floor nozzle, grey and yellow design, on wheels.

    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    NT 30/1 Tact Islak Kuru Elektrikli Süpürge

    Sipariş numarası: 1.148-201.0

    Sağlam, dayanıklı bileşenler ve yüksek emiş gücü: Yenilikçi Tact filtre temizleme sistemine ve 30 litrelik depolama, tampon ve metal tekerleklere sahip NT 30/1 Tact ıslak ve kuru elektrikli süpürge.