Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 30/1 Tact Te H | Kärcher

Eski binalarda yenileme çalışmaları yaparken neyle karşılaşacağımızı asla bilemeyiz. Bu tür işler, sağlık açısından zararlı ve/veya kansere yol açıcı diğer maddelerin yanı sıra asbestin de salınmasına yol açabilir ve hemen ortadan kaldırılmaları gerekir. NT 30/1 Tact Te H, bu görev için mükemmel bir ıslak ve kuru vakum temizleyicidir. Son derece kompakt ve yüksek mobiliteye sahip olan bu cihaz, sadece dışsal temel koşulları dikkate almakla kalmaz, aynı zamanda H sınıfındaki tüm tozlar için test edilip onaylanmıştır. Yenilikçi yeni çift filtreleme özelliği sayesinde, tehlikeli tozlar güvenlik filtre torbası ile yakalanabilir. Ayrıca, daha az tehlikeli tozların büyük miktarları doğrudan 30 litrelik konteynıra emilebilir. Burada, daha da iyileştirilmiş ve son derece verimli Tact filtre temizleme sistemi devreye girer. Bu sistem sayesinde cihaz, %99,995'lik garantili bir filtrasyon verimliliği elde eder. Pratik bir otomatik başlatma özelliğine sahip güç çıkışı ve iletken aksesuarlar dahil olmak üzere tamamen antistatik tasarım, NT 30/1 Tact Te H cihazımızın akıllıca tasarımını tamamlar.

H filtresi ve Tact filtre temizleme sistemi ile filtreleme sistemi. Daha az tehlikeli tozu doğrudan hazneye emer. Filtreleme verimliliği: %99,995. Emiş gücü veya filtre dayanıklılığından ödün vermeden en yüksek sağlık koruması. TRGS 519'a uygun olarak "Asbest" için ek test ile toz sınıfı H için test gereksinimlerini karşılar Almanya'da, asbest içeren tozları vakumlamak için yalnızca bu lisansa sahip güvenlikli vakum makinelerinin kullanılması izinlidir. ACD sertifikası Yanıcı tozların vakumlanması için onaylanmıştır. IEC 60335-2-69:2021'e göre sertifikalandırılmıştır. Yükseltilmiş kullanıcı güvenliği Tact sensör kontrollü filtre temizleme sistemi Optimum, ihtiyaca dayalı filtre temizleme sıklığı. Minimize edilmiş gürültü emisyonu. İletken aksesuarlarla tam antistatik sistem Yükseltilmiş kullanıcı güvenliği Elektrostatik yükün dağıtılması. Elektrostatik deşarja karşı koruma. Otomatik açma/kapama anahtarı bulunan güç prizi. Elektrikli alet elektrikli süpürgeye kolayca bağlanır. Otomatik açma/kapama fonksiyonu sayesinde kolay kullanım. Enerji tasarruflu: elektrikli süpürge otomatik olarak kapanır. Toz sınıfı H güvenlik elektrikli süpürgesi Filtrasyon verimliliği %99,995'tir. Elektronik hacim akış izleme. Temiz ve güvenli iş yerleri sağlar. Güvenlik/HEPA düz pileli filtre H sınıfı toz için sertifikalı. Toz ayırma derecesi: %99,995. Çift PTFE kaplamalı PES elyaf malzeme: çürümeye ve neme karşı dayanıklıdır. Sıvıları, ince tozları ve kaba kirleri vakumlamak için idealdir. Elektrikli aletler için alet adaptörü Elektrikli aletler kullanarak tozsuz delme, kesme veya zımparalama sağlar. Kauçuk bağlantı ve sahte hava döndürme halkası ile birlikte gelir. Emiş gücünü ayarlamak için döner halka.