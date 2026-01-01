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    Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 30/1 Tact Te H | Kärcher

    Kärcher professional vacuum cleaner with grey body, yellow accents, and attached hose on wheels.

    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    NT 30/1 Tact Te H

    Sipariş numarası: 1.148-237.0

    • 30 litrelik konteyner, komple antistatik sistem, toz sınıfı H
    • Tact sensör kontrollü filtre temizleme sistemi, ACD sertifikası, cihaz soketi
    • Elektrik iletken aksesuarlar, Güvenlik/HEPA düz kıvrımlı filtre, alet adaptörü
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