Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 30/1 Tact Te | Kärcher

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Islak ve kuru elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.148-211.0Zanaatkarların tercih ettiği ıslak ve kuru vakum temizleyici: Kärcher NT 30/1 Tact Te, güç çıkışı (otomatik açma/kapama anahtarı) ve kesintisiz çalışma için Tact filtre temizleme sistemi ile.
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Hava debisi (l/s)
74
Vakum gücü (mbar / kPa)
273 / 27.3
Konteyner kapasitesi (l)
30
Konteyner malzemesi
Plastik
Motor değerleri (W)
1380
Standart iç çap ( )
35
Kablo uzunluğu (m)
7.5
Ses seviyesi (dB(A))
69
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
13.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
18
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
560 x 370 x 580
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları