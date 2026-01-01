Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 30/1 Tact Te | Kärcher

İnşaat alanlarında ve atölyelerde günlük zorlu işler, hem zanaatkarlar hem de ekipmanlar üzerinde yüksek talepler oluşturur. NT 30/1 Tact Te ıslak ve kuru vakum temizleyicimiz, bu gereksinimleri en iyi şekilde karşılar. Bu kompakt ince toz uzmanı, sağlam 30 litrelik konteyneri, dayanıklı metal tekerlekleri ve koruyucu tamponu ile birlikte, kanıtlanmış Tact filtre temizleme sistemi sayesinde ağır hizmet koşullarında büyük miktarda partiküllerin kesintisiz emilimini garanti eder. Nem geçirmeyen PES düz plise filtre de tozsuz bir çalışma ortamına katkıda bulunur. Zanaatkarlar ve diğer operatörler, yeni geliştirilen döner anahtar ve sonsuz değişken hız kontrolü sayesinde emiş ayarlarını kolayca seçebilmeyi takdir edecektir. Makine, yeni geliştirilen ve büyük ölçüde iyileştirilmiş aksesuarlarla tamamen donatılmıştır ve bunlar entegre emiş hortumu ve aksesuar depolama özelliğinde düzenli bir şekilde saklanır. Güç araçlarıyla çalışmayı kolaylaştıran güç çıkışı, otomatik açma/kapama anahtarı ile yapılmıştır.

TACT otomatik filtre temizleme sistemi. Güçlü hava üflemeleri ile otomatik filtre temizliği. Zaman kazandıran tasarım ve daha uzun filtre kullanım ömrü. Sahte hava valfi ve kauçuk bağlantı aparatı bulunan alet kılıfı. Elektrikli aletler kullanarak tozsuz delme, kesme veya zımparalama sağlar. Kauçuk bağlantı ve sahte hava döndürme halkası ile birlikte gelir. Emiş gücünü ayarlamak için döner halka. Otomatik açma/kapama anahtarı bulunan güç prizi. Elektrikli alet elektrikli süpürgeye kolayca bağlanır. Otomatik açma/kapama fonksiyonu sayesinde kolay kullanım. Enerji tasarruflu: elektrikli süpürge otomatik olarak kapanır. Crevice (dar alan) başlığı ve alet kılıfı için pratik, yan tarafta saklama imkanı. Entegre depolama, tüm aksesuarların kaybolamayacak şekilde yerleştirilmesini ve her zaman erişilebilir olmasını sağlar.