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    Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 30/1 Tact Te | Kärcher

    Kärcher professional vacuum cleaner with a grey body, yellow accents, and a long hose attached to a floor nozzle.

    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    NT 30/1 Tact Te

    Sipariş numarası: 1.148-211.0

    Zanaatkarların tercih ettiği ıslak ve kuru vakum temizleyici: Kärcher NT 30/1 Tact Te, güç çıkışı (otomatik açma/kapama anahtarı) ve kesintisiz çalışma için Tact filtre temizleme sistemi ile.
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