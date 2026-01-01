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    Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 38/1 Me Classic | Kärcher

    Kärcher professional wet and dry vacuum cleaner with a long hose and floor nozzle, featuring a grey top and stainless steel body.

    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    NT 38/1 Me Classic

    Sipariş numarası: 1.428-530.0

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