Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 38/1 Me Classic | Kärcher

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Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Hava debisi (l/s)
59
Vakum gücü (mbar / kPa)
227 / 22.7
Konteyner kapasitesi (l)
38
Konteyner malzemesi
Paslanmaz çelik
Motor değerleri (W)
1500
Standart iç çap ( )
35
Kablo uzunluğu (m)
6.5
Ses seviyesi (dB(A))
78
Renk
Gümüş
Aksesuarsız ağırlık (kg)
8.6
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
375 x 360 x 735
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Kılavuz
Uygulama alanları