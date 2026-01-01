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    Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 40/1 Tact Bs Elektrikli Süpürge | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with large wheels and a sturdy handle, featuring a grey and black design.

    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    NT 40/1 Tact Bs Elektrikli Süpürge

    Sipariş numarası: 1.148-340.0

    NT 40/1 Tact Bs Elektrikli Süpürge, fırınların ve pastanelerin özel temizlik gereksinimleri için özel olarak geliştirilmiştir. Elektrikli süpürge, büyük miktarlarda ince tozla kolayca baş eder.
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