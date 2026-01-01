Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 40/1 Tact Bs Elektrikli Süpürge | Kärcher

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Islak ve kuru elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.148-340.0NT 40/1 Tact Bs Elektrikli Süpürge, fırınların ve pastanelerin özel temizlik gereksinimleri için özel olarak geliştirilmiştir. Elektrikli süpürge, büyük miktarlarda ince tozla kolayca baş eder.
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Hava debisi (l/s)
74
Vakum gücü (mbar / kPa)
273 / 27.3
Konteyner kapasitesi (l)
40
Motor değerleri (W)
1380
Standart iç çap ( )
40
Kablo uzunluğu (m)
7.5
Ses seviyesi (dB(A))
68
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
16.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
19.5
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
650 x 370 x 1100
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları