Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 40/1 Tact Te L | Kärcher

NT 40/1 Tact Te ıslak ve kuru elektrikli süpürgemiz, yüksek hareket kabiliyeti kadar geniş hazne kapasitesine de önem veren herkes için ideal bir makinedir. İnceden kabaya her türlü toz ve kirin yanı sıra sıvıları da kolayca barındıran 40 litrelik sağlam haznesi, ayrıca bir tampona ve dayanıklı metal tekerleklere sahiptir. Uzun, kesintisiz çalışma aralıkları her zaman mümkündür. Bu özellikle olağanüstü Tact filtre temizleme sistemi ve neme dayanıklı PES düz pileli filtre ile sağlanır. Emiş ayarının seçimi için yeni merkezi döner anahtar, kademesiz hız kontrolü ve entegre elektrik prizi rahat çalışmayı garanti eder. Makinenin kompakt boyutları daha kolay kullanım ve taşıma sağlar; hızlı bir şekilde monte edilebilen veya sökülebilen ergonomik bir itme kolu da isteğe bağlı olarak mevcuttur. İster üretim salonunda, ister atölyede veya sahada olsun: tüm operatörler, doğrudan makine üzerinde veya içinde saklanabilen veya sabitlenebilen kapsamlı ve yeni geliştirilen aksesuar yelpazesinden yararlanacaktır.

Makine kafasındaki emiş hortumu bağlantısı Makine kafasındaki emiş hortumu portu, daha büyük bir kullanılabilir konteyner kapasitesi sağlar. Hortum ve makine kafasını bağlayarak kabın kolayca boşaltılması. Depolama rafı ve sabitleme seçenekleri Alet kutuları, kauçuk yüzeyleri sayesinde düz makine kafasına kaymadan yerleştirilebilir. Taşıma halkaları, geleneksel sabitleme kayışlarıyla güvenli sabitlemeyi kolaylaştırır. Opsiyonel itme kolu İsteğe bağlı itme kolu, kullanım yerine göre rahatça taşınabilmesi için hızlı ve kolay bir şekilde monte edilebilir. Neme dayanıklı PES düz kıvrımlı filtre M toz sınıfı için PES düz kıvrımlı filtre, tüm partiküllerin yüzde 99,9'unu güvenilir bir şekilde yakalar. İster ıslak ister kuru uygulama için olsun: PES filtresini değiştirmek gerekli değildir.