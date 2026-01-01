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    Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 40/1 Tact Te L | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with grey body, yellow accents, flexible hose, and wheeled base.

    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    NT 40/1 Tact Te L

    Sipariş numarası: 1.148-311.0

    Kompakt ve taşıması kolay: NT 40/1 Tact Te ıslak ve kuru elektrikli süpürge, Tact filtre temizleme sistemine ve uzun, kesintisiz çalışma için 40 litrelik tamponlu hazneye sahiptir.
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