Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 40/1 Tact Te L | Kärcher

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Islak ve kuru elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.148-311.0Kompakt ve taşıması kolay: NT 40/1 Tact Te ıslak ve kuru elektrikli süpürge, Tact filtre temizleme sistemine ve uzun, kesintisiz çalışma için 40 litrelik tamponlu hazneye sahiptir.
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Hava debisi (l/s)
74
Vakum gücü (mbar / kPa)
273 / 27.3
Konteyner kapasitesi (l)
40
Konteyner malzemesi
Plastik
Motor değerleri (W)
1380
Standart iç çap ( )
35
Kablo uzunluğu (m)
7.5
Ses seviyesi (dB(A))
68
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
14.4
Ambalajlı ağırlık (kg)
19
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
560 x 370 x 655
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları