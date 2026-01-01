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    Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 48/1 | Kärcher

    Kärcher professional wet and dry vacuum cleaner with a long hose and metal wand, featuring a grey body and black top.

    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    NT 48/1

    Sipariş numarası: 1.428-620.0

    Çok güçlü, fonksiyonel ve sağlam olan makine, ergonomik tasarımı ve motor teknolojisi ile özel işler için tasarlanmıştır. Özel ticarethaneler, temizlikçiler, otomotiv sektörü için idealdir.
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