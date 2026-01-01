Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 48/1 | Kärcher

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Islak ve kuru elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.428-620.0Çok güçlü, fonksiyonel ve sağlam olan makine, ergonomik tasarımı ve motor teknolojisi ile özel işler için tasarlanmıştır. Özel ticarethaneler, temizlikçiler, otomotiv sektörü için idealdir.
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Hava debisi (l/s)
72
Vakum gücü (mbar / kPa)
249 / 24.9
Konteyner kapasitesi (l)
48
Konteyner malzemesi
Plastik
Motor değerleri (W)
1380
Standart iç çap ( )
35
Kablo uzunluğu (m)
7.5
Ses seviyesi (dB(A))
71
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
10.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
14.6
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
490 x 390 x 780
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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