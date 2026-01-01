Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 48/1 | Kärcher

48 litre konteyner kapasitesine sahip makine, 0,8 m²'lik filtresiyle kesintisiz bir emiş sağlar. Güvenli şamandıra sistemi sayesinde makine içerisine su girmesi engellenir. Tüm aksesuar ve diğer ekipmanlar makine üzerindeki bölmelerde taşınabilir. Kolaylıkla takılıp çıkarılabilen emiş aparatı, dayanıklı metal tekerlekleri ve sağlam şasisi sayesinde bir adım daha öndedir.

Konteyner boşaltma Sıvı tahliyesi için kolaylıkla erişilebilir tahliye hortumu Aksesuar bölümü Aksesuarlar makine üzerinde muhafaza edilebilir. Dayanıklı metal sürgüler Ekstra dayanıklı sürgüler daha güvenilir bir kilit sağlar. Kablo askısı Güç kablosu her zaman nakliye için güvenli bir şekilde saklanır.