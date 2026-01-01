Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 50/1 Tact Te H | Kärcher

Ayarlanabilir itme kolu ve tahliye hortumuna sahip 50 litrelik haznesiyle NT 50/1 Tact Te H ıslak ve kuru vakum temizleyici, özellikle endüstriyel ortamlarda sağlığa zararlı veya kanserojen tozların güvenli şekilde uzaklaştırılması için idealdir. Cihaz, toz sınıfı H’ye giren tüm (istisnasız) tozlar – asbest tozu dahil – için test edilmiş ve onaylanmıştır; böylece kullanıcıların ve çevrede bulunan diğer kişilerin sağlık risklerine karşı güvenilir şekilde korunmasına yardımcı olur. Yeni çift filtreleme sistemi sayesinde yalnızca güvenlik filtre torbası ile tehlikeli tozlar yakalanmakla kalmaz, aynı zamanda daha az tehlikeli tozlar da doğrudan hazneye çekilebilir. Bu noktada, daha da geliştirilmiş ve son derece verimli Tact filtre temizleme sistemi devreye girer. NT 50/1 Tact Te H ayrıca otomatik başlatma özelliğine sahip bir priz ile birlikte, iletken aksesuarlar dâhil olmak üzere tam bir antistatik sistemle donatılmıştır.

H filtresi ve Tact filtre temizleme sistemi ile filtreleme sistemi. Daha az tehlikeli tozu doğrudan hazneye emer. Filtreleme verimliliği: %99,995. Emiş gücü veya filtre dayanıklılığından ödün vermeden en yüksek sağlık koruması. TRGS 519'a uygun olarak "Asbest" için ek test ile toz sınıfı H için test gereksinimlerini karşılar Almanya'da, asbest içeren tozları vakumlamak için yalnızca bu lisansa sahip güvenlikli vakum makinelerinin kullanılması izinlidir. ACD sertifikası Yanıcı tozların vakumlanması için onaylanmıştır. IEC 60335-2-69:2021'e göre sertifikalandırılmıştır. Yükseltilmiş kullanıcı güvenliği Tact sensör kontrollü filtre temizleme sistemi Optimum, ihtiyaca dayalı filtre temizleme sıklığı. Minimize edilmiş gürültü emisyonu. İletken aksesuarlarla tam antistatik sistem Yükseltilmiş kullanıcı güvenliği Elektrostatik yükün dağıtılması. Elektrostatik deşarja karşı koruma. Otomatik açma/kapama anahtarı bulunan güç prizi. Elektrikli alet elektrikli süpürgeye kolayca bağlanır. Otomatik açma/kapama fonksiyonu sayesinde kolay kullanım. Enerji tasarruflu: elektrikli süpürge otomatik olarak kapanır. Toz sınıfı H güvenlik elektrikli süpürgesi Filtrasyon verimliliği %99,995'tir. Elektronik hacim akış izleme. Temiz ve güvenli iş yerleri sağlar. Güvenlik/HEPA düz pileli filtre H sınıfı toz için sertifikalı. Toz ayırma derecesi: %99,995. Çift PTFE kaplamalı PES elyaf malzeme: çürümeye ve neme karşı dayanıklıdır. Sıvıları, ince tozları ve kaba kirleri vakumlamak için idealdir. Elektrikli aletler için alet adaptörü Elektrikli aletler kullanarak tozsuz delme, kesme veya zımparalama sağlar. Kauçuk bağlantı ve sahte hava döndürme halkası ile birlikte gelir. Emiş gücünü ayarlamak için döner halka. 50 litrelik büyük konteyner Kolay taşıma için pratik, ayarlanabilir itme saplı. Büyük miktarlardaki sıvının kolayca atılması için entegre tahliye hortumu.