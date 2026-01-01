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    Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 50/1 Tact Te H | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a grey body, yellow accents, large wheels, and a long hose with a floor nozzle.

    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    NT 50/1 Tact Te H

    Sipariş numarası: 1.148-437.0

    • İtme saplı 50 l konteyner, komple antistatik sistem, toz sınıfı H
    • Tact sensör kontrollü filtre temizleme sistemi, ACD sertifikası, cihaz soketi
    • Elektrik iletken aksesuarlar, Güvenlik/HEPA düz kıvrımlı filtre, alet adaptörü
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