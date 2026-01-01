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    Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 50/1 Tact Te L | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with grey body, yellow accents, hose, and wheels, designed for professional use.

    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    NT 50/1 Tact Te L

    Sipariş numarası: 1.148-411.0

    Profesyonel NT 50/1 Tact Te ıslak ve kuru vakum süpürgesi, çok sayıda özellikle donatılmıştır. Bu özellikler arasında ayarlanabilir itme kolu ve tahliye hortumuna sahip 50 litrelik bir hazne ile entegre priz yer alır.
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