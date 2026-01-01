Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 50/1 Tact Te L | Kärcher

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Islak ve kuru elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.148-411.0Profesyonel NT 50/1 Tact Te ıslak ve kuru vakum süpürgesi, çok sayıda özellikle donatılmıştır. Bu özellikler arasında ayarlanabilir itme kolu ve tahliye hortumuna sahip 50 litrelik bir hazne ile entegre priz yer alır.
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Hava debisi (l/s)
74
Vakum gücü (mbar / kPa)
273 / 27.3
Konteyner kapasitesi (l)
50
Konteyner malzemesi
Plastik
Motor değerleri (W)
1380
Standart iç çap ( )
35
Kablo uzunluğu (m)
7.5
Ses seviyesi (dB(A))
68
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
18.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
24
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
640 x 370 x 1045
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları