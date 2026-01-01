Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 50/1 Tact Te L | Kärcher

İnce toz, kaba kir ve sıvılar: NT 50/1 Tact Te ıslak ve kuru vakum süpürgemiz gerçekten durdurulamaz. Metal tekerlekli ve tamponlu 50 litrelik haznesi, yağ geçirmez tahliye hortumu ve yükseklik ayarlanabilir itme kolu, onu üretim tesisleri, atölyeler ve inşaat alanlarındaki çalışma alanları ve makineleri için ideal hale getirir. Bu makine, profesyonel makinelerden faydalanan ve her gün kesintisiz, tozsuz çalışma talep eden sanayi ve inşaat sektöründeki en talepkar müşteriler için tasarlanmıştır. Bu, kanıtlanmış Tact filtre temizleme sistemi ve nem dirençli PES düz plise filtre gibi özelliklerle sağlanmaktadır. Entegre güç çıkışı ve otomatik açma/kapama anahtarı, elektrikli aletlerle çalışmayı kolaylaştırırken, yeni merkezi döner anahtar, emiş ayarlarının kolayca seçilmesini sağlar ve hız, ayrı bir düğme ile sürekli olarak ayarlanabilir. Bu modelle birlikte gelen kapsamlı, yeni geliştirilmiş aksesuarlar, entegre emiş hortumu ve aksesuar depolama alanında kolayca saklanabilir.

Ayarlanabilir, ergonomik itme kolu Hızlı kilitleme sayesinde ayarlanabilir itme kolu operatörün boyutuna uyum sağlar. Makineyi saklarken yerden tasarruf etmek için itme kolu kolayca katlanabilir. Yağa dayanıklı tahliye hortumu Sıvıların kolayca boşaltılması için yağ dayanıklı, entegre tahliye hortumu. Hızlıca değiştirilebilen ek parçalara sahip geniş taban başlığı Fırça şeridi ve squeegee (cam silme) ekleri bulunan zemin başlığı. Islak ve kuru vakumlama arasında zahmetsizce geçiş yapma. Merkezi döner anahtar Merkezi döner anahtar aracılığıyla uygun anahtarlama.