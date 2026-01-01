Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 50/2 Me Classic Edition Islak Kuru Elektrikli Süpürge | Kärcher

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Islak ve kuru elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.667-030.0Çift motorlu NT 50/2 Me Classic kartuş filtreli ve 50 litrelik hazneli Islak Kuru Elektrikli Süpürge. Her türlü ıslak ve kaba kir için, olağanüstü emiş gücü, kolay kullanım ve yüksek kalite!
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Hava debisi (l/s)
53
Vakum gücü (mbar / kPa)
225 / 22.5
Konteyner kapasitesi (l)
50
Konteyner malzemesi
Paslanmaz çelik
Motor değerleri (W)
2300
Standart iç çap ( )
40
Kablo uzunluğu (m)
7.5
Ses seviyesi (dB(A))
76
Renk
Gümüş
Aksesuarsız ağırlık (kg)
17.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
23.9
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
580 x 510 x 850
Teslimat kapsamı
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları