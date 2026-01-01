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    Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 50/2 Me Classic Edition Islak Kuru Elektrikli Süpürge | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a long hose and wheeled base, featuring a grey and black design.

    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    NT 50/2 Me Classic Edition Islak Kuru Elektrikli Süpürge

    Sipariş numarası: 1.667-030.0

    Çift motorlu NT 50/2 Me Classic kartuş filtreli ve 50 litrelik hazneli Islak Kuru Elektrikli Süpürge. Her türlü ıslak ve kaba kir için, olağanüstü emiş gücü, kolay kullanım ve yüksek kalite!
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