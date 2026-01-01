Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 50/2 Me Classic Edition Islak Kuru Elektrikli Süpürge | Kärcher

Güçlü çift motorlu NT 50/2 Me Classic Islak Kuru Elektrikli Süpürge, sıvıları, kaba kirleri ve tozu anında temizler. Islak Kuru Elektrikli Süpürge 50 litrelik toz toplama haznesi ile donatılmıştır, mükemmel kullanım ve sağlam kalite sunar. Standart itme kolu ve metal tekerlekli ekstra sağlam şasi, olağanüstü hareketlilik sağlar. Islak Kuru Elektrikli Süpürgede kartuş filtre bulunur ve Kolay Servis Konsepti sunar. NT 50/2 Me Classic Islak Kuru Elektrikli Süpürge, orta düzeyde kir için tasarlanmıştır.

Sağlam ve taşınması kolay Sağlam şasisi, büyük tekerlekleri ve metal tekerlekleri sayesinde her türlü zeminde son derece hareketlidir. Standart itme sapı rahat taşıma imkanı sağlar. Mükemmel emiş gücü 2 güçlü türbin olağanüstü emiş gücü sağlar. Güçlü emiş gücü, mükemmel temizlik sonuçları ve en yüksek verimliliği sağlar. Filtre torbasız vakum İki motorlu NT Classic elektrikli süpürgeler, denenmiş ve test edilmiş Kärcher kartuş filtreyle donatılmıştır. Kartuş filtresi, torba filtresi olmadan sürekli emiş sağlar.