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    Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 65/2 Ap | Kärcher

    Kärcher professional wet and dry vacuum cleaner with grey body, black top, and attached hose on wheels.

    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    NT 65/2 Ap

    Sipariş numarası: 1.667-291.0

    NT 65/2 Ap çok güçlü iki motora sahip profesyonel kullanımlar için uygun, ıslak-kuru tip elektrik süpürgesidir.
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