Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 65/2 Ap | Kärcher

NT 65/2 Ap ıslak-kuru elektrik süpürgesi Ap Clean sistemi sayesinde filtreleri temizleyerek uzun süreli kullanımlarda bile sürekli emiş gücünü korur. Kolay çıkartılabilen filtreye sahiptir. NT 65/2 otomatik seviye sensörleri sayesinde maksimum seviyeye ulaşınca vakumlamayı keser. Bazı durumlarda özel hortumlar kullanılması önerilir. Örn, Yağlı maddelerin çekilmesi için yağa dayanıklı olan hortumlar kullanılmalıdır. Aksesuarlar kolay ve hızlı bir biçimde değiştirilebilir. Makine aksesuar bölmesi ve el aletleri için ayrılan tabla ile fonksiyoneldir. Dört tekerleği sayesinde kolay manevra kabiliyeti kazandırılmıştır.

Makine üzerinde pratik aksesuar muhafaza Gövde başlığında geniş, pratik saklama alanı. Aletler ve aksesuarlar her zaman elinizin altında. Yağa dayanıklı entegre tahliye hortumu Tahliye hortumuna kolay ve hızlı bir şekilde ulaşılabilir. Sıvılar kolay ve temiz bir şekilde tahliye edilebilir. Yarı otomatik filtre temizleme Ap Tek bir düğmeye basarak optimum filtre temizleme verimliliği. Sürekli yüksek filtre performansı ve emiş gücü sağlar. Zaman kazandıran tasarım ve daha uzun filtre kullanım ömrü. Hortum askısı Taşıma sırasında daima güvenli bir şekilde sabitleyin. Pratik ve düzenli makine depolama. Ergonomik itme kolu Elektrikli süpürgenin rahat ve kolay taşınması.