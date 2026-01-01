Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 65/2 Tact² | Kärcher

Kärcher, yeni üst segment profesyonel ıslak ve kuru vakum makinesi Tact²’yi sunar. Popüler Tact sistem serisinin bu genişletilmiş versiyonu, otomatik filtre temizleme sistemi sayesinde şimdiye kadarki en yüksek verimliliği sağlar. İki motoruyla Tact², sürekli yüksek emiş gücü sunar ve geliştirilmiş filtre ömrü sayesinde filtre değişimini neredeyse tamamen unutturur. Tact² sistemine sahip Kärcher NT vakum makineleri, yalnızca büyük miktarda ince tozu etkili şekilde temizlemekle kalmaz, aynı zamanda kir, kalıntı ve sıvılarla da başarıyla başa çıkar. Bu vakum serisindeki çeşitli opsiyonlar sayesinde, inşaat sahalarından gıda sektörüne, otomotiv endüstrisinden genel sanayiye kadar, yüksek ve sürekli emiş gücünün gerektiği her alanda ideal çözümler sunar.

Taşınması kolay Ayarlanabilir itme kolu ve büyük tekerlekleri, engebeli yüzeylerde bile kolay taşınmasını sağlar. Akıllı aksesuar depolama Örneğin, zemin başlığı her yöne hızlı bir şekilde sabitlenebilir. Otomatik Tact² filtre temizleme sistemi Düz pileli filtre temiz taraftan çıkarılabilir; iki yarıya bölünmüştür ve bu yarılar hedeflenen hava üflemeleriyle dönüşümlü olarak temizlenir. İnce tozlar filtreyi tıkayamaz. Sürekli yüksek hava akışı sağlanır. Filtreyi değiştirmeye gerek kalmadan 1000 kg'dan fazla A kategorisi ince toz vakumlanabilir. Güvenli ve elinizin altında Araç üzerindeki pratik depolama alanında, küçük parçalar ve şişeler dahil olmak üzere aletler saklanabilir.