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    Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 65/2 Tact² | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with grey body, black top, and yellow accents, featuring a hose and wand attachment.

    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    NT 65/2 Tact²

    Sipariş numarası: 1.667-286.0

    Kärcher Tact² sistemleri, yüksek mobilite ve mükemmel performansları, sağlam yapıları ve çok çeşitli pratik tasarım özellikleri sayesinde hem uzman sistemler hem de çok yönlü makineler olarak her zaman popülerliğini korumaktadır. NT 65/2 Tact² modeli, standart olarak tam antistatik paket ile birlikte sunulur. Sistem, büyük miktarlardaki ince tozla bile başa çıkabilir.
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