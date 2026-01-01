Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 65/2 Tact² | Kärcher

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Islak ve kuru elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.667-286.0Kärcher Tact² sistemleri, yüksek mobilite ve mükemmel performansları, sağlam yapıları ve çok çeşitli pratik tasarım özellikleri sayesinde hem uzman sistemler hem de çok yönlü makineler olarak her zaman popülerliğini korumaktadır. NT 65/2 Tact² modeli, standart olarak tam antistatik paket ile birlikte sunulur. Sistem, büyük miktarlardaki ince tozla bile başa çıkabilir.
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Hava debisi (l/s)
74
Vakum gücü (mbar / kPa)
254 / 25.4
Konteyner kapasitesi (l)
65
Konteyner malzemesi
Plastik
Motor değerleri (W)
2760
Standart iç çap ( )
40
Kablo uzunluğu (m)
10
Ses seviyesi (dB(A))
73
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
24.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
31.3
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
575 x 490 x 880
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri