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    Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 65/2 Tact² Tc | Kärcher

    Kärcher professional vacuum cleaner with a grey body, black handle, and yellow accents, equipped with a long hose and floor nozzle.

    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    NT 65/2 Tact² Tc

    Sipariş numarası: 1.667-287.0

    Kärcher Tact² sistemleri, yüksek hareket kabiliyetleri, üstün performansları, sağlam yapıları ve geniş pratik tasarım özellikleri sayesinde hem uzman kullanımlar hem de çok yönlü uygulamalar için her zaman popülerliğini korumaktadır. Eğimli şasiye sahip modeller ise özellikle sanayi ortamlarında sıvı, kir ve kalıntıların bertarafında son derece verimli bir çözüm sunar.
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