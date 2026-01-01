Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 65/2 Tact² Tc | Kärcher

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Islak ve kuru elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.667-287.0Kärcher Tact² sistemleri, yüksek hareket kabiliyetleri, üstün performansları, sağlam yapıları ve geniş pratik tasarım özellikleri sayesinde hem uzman kullanımlar hem de çok yönlü uygulamalar için her zaman popülerliğini korumaktadır. Eğimli şasiye sahip modeller ise özellikle sanayi ortamlarında sıvı, kir ve kalıntıların bertarafında son derece verimli bir çözüm sunar.
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Hava debisi (l/s)
74
Vakum gücü (mbar / kPa)
254 / 25.4
Konteyner kapasitesi (l)
65
Konteyner malzemesi
Plastik
Motor değerleri (W)
2760
Standart iç çap ( )
40
Kablo uzunluğu (m)
10
Ses seviyesi (dB(A))
73
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
27.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
35.4
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
685 x 560 x 905
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri