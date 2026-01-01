Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 70/2 Me Classic Islak Kuru Elektrikli Süpürge | Kärcher

Çift motorlu NT 70/2 Me Classic ıslak ve kuru elektrikli süpürge, 70 litrelik haznesi ile yüksek miktarlarda ıslak ve kaba kiri süpürebilir. Elektrikli süpürge, yüksek emiş gücü ve yüksek verimli kartuş filtresi ile her türlü toz, sıvı ve kaba kiri hafifletmektedir. Dahası, sağlam elektrikli süpürge, pratik bir tahliye hortumu ile donatılmıştır. Elektrikli süpürge, itme kolu ve metal tekerlekli son derece sağlam şasi sayesinde olağanüstü hareket kabiliyeti sunar.

Sağlam ve taşınması kolay Sağlam şasisi, büyük tekerlekleri ve metal tekerlekleri sayesinde her türlü zeminde son derece hareketlidir. Standart itme sapı rahat taşıma imkanı sağlar. Mükemmel emiş gücü 2 güçlü türbin olağanüstü emiş gücü sağlar. Güçlü emiş gücü, mükemmel temizlik sonuçları ve en yüksek verimliliği sağlar. Kolay servis Hızla etkileyici: Easy Service Konsepti, türbinin sadece 44 saniye içinde çıkarılmasını sağlar. Hızlı türbin değişimi sadece muazzam miktarda zaman tasarrufu sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda maliyet tasarrufu da sağlıyor. Filtre torbasız vakum İki motorlu NT Classic elektrikli süpürgeler, denenmiş ve test edilmiş Kärcher kartuş filtreyle donatılmıştır. Kartuş filtresi, torba filtresi olmadan sürekli emiş sağlar.