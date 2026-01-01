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    Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 70/2 Me Classic Islak Kuru Elektrikli Süpürge | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a grey top, stainless steel body, and black hose on wheels.

    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    NT 70/2 Me Classic Islak Kuru Elektrikli Süpürge

    Sipariş numarası: 1.667-224.0

    NT 70/2 Me Classic, kaba kir, toz ve sıvılar için 70 litrelik bir hazneye sahip sağlam, güçlü ve kullanımı kolay çift motorlu ıslak ve kuru elektrikli süpürgedir.
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