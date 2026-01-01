Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 70/2 | Kärcher

NT 70 serisi ıslak-kuru vakum makineleri, 3 motorluya kadar olan modelleriyle iri kirlerin ve sıvıların vakumlanması için tasarlanmıştır. Yüksek emiş gücü, farklı şase modelleri ile NT 70/2 makine, çift motorlu, güçlü ve dayanıklıdır.

Entegre aksesuar muhafaza Aksesuar bölmelerine sahip geniş konteyner Entegre tahliye hortumu Konteyner tahliye hortumu sayesinde kolaylıkla boşaltılabilir. Ergonomik itme kolu NT 70 yüksek hareket kabiliyeti sağlayan ergonomik itme koluna sahiptir. Dayanıklı tampon Dayanıklı tampon makineyi çarpma ve darbelere karşı korur.