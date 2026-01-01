Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 70/3 Me Tc | Kärcher

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Islak ve kuru elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.667-274.0Zamandan tasarruf edin ve sırt ağrısını önleyin - NT 70 serisindeki eğilebilir şasi, büyük konteynerlerin boşaltılmasını her zamankinden daha kolay hale getiriyor: Boşaltma noktasını çalıştırın, kolu kaldırın ve kirlere elveda deyin!
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Hava debisi (l/s)
74
Vakum gücü (mbar / kPa)
254 / 25.4
Konteyner kapasitesi (l)
70
Konteyner malzemesi
Paslanmaz çelik
Motor değerleri (W)
3600
Standart iç çap ( )
40
Kablo uzunluğu (m)
10
Ses seviyesi (dB(A))
83
Renk
Gümüş
Aksesuarsız ağırlık (kg)
29.9
Ambalajlı ağırlık (kg)
35.8
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
510 x 645 x 990
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları