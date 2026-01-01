Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 70/3 Me Tc | Kärcher

NT 70 serisi makineler, üç motora kadar büyük, güçlü ıslak ve kuru elektrikli süpürgelerden oluşur. Özellikle ıslak uygulamalarda ve kaba kirleri süpürürken avantajlarını gösteren eksiksiz bir model portföyü. Uygun fiyata güçlü emiş gücü ve kanıtlanmış Kärcher kalitesi.

Entegre aksesuar muhafaza Aksesuar bölmelerine sahip geniş konteyner Ergonomik itme kolu NT 70 yüksek hareket kabiliyeti sağlayan ergonomik itme koluna sahiptir. Devrilebilir şasi Hızlı ve kolay: Konteyner kolay boşaltma için geriye doğru eğilebilir. Ergonomik kaldırma kolu Kabın ön alt kısmında bulunan ergonomik sap, kullanımı kolaylaştırır.