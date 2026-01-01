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    Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 70/3 Me Tc | Kärcher

    Kärcher professional wet and dry vacuum cleaner with a stainless steel body and large wheels, featuring a long hose and floor nozzle.

    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    NT 70/3 Me Tc

    Sipariş numarası: 1.667-274.0

    Zamandan tasarruf edin ve sırt ağrısını önleyin - NT 70 serisindeki eğilebilir şasi, büyük konteynerlerin boşaltılmasını her zamankinden daha kolay hale getiriyor: Boşaltma noktasını çalıştırın, kolu kaldırın ve kirlere elveda deyin!
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