Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 70/3 | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Islak ve kuru elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.667-270.070 litre konteyner kapasitesi ile NT 70 serisi, yüksek emiş gücü gerektiren tüm inatçı kirlerin vakumlanması için geliştirilmiştir. Tek, çift ve 3 motorlu versiyonları bulunmaktadır.
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Hava debisi (l/s)
74
Vakum gücü (mbar / kPa)
254 / 25.4
Konteyner kapasitesi (l)
70
Konteyner malzemesi
Plastik
Motor değerleri (W)
3600
Standart iç çap ( )
40
Kablo uzunluğu (m)
10
Ses seviyesi (dB(A))
83
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
27.6
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
720 x 510 x 975
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri