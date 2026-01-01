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    Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 70/3 | Kärcher

    Kärcher professional wet and dry vacuum cleaner with a grey body, black top, and attached hose.

    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    NT 70/3

    Sipariş numarası: 1.667-270.0

    70 litre konteyner kapasitesi ile NT 70 serisi, yüksek emiş gücü gerektiren tüm inatçı kirlerin vakumlanması için geliştirilmiştir. Tek, çift ve 3 motorlu versiyonları bulunmaktadır.