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    Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 75/1 Me Ec H Z22 | Kärcher

    Kärcher professional wet and dry vacuum cleaner with a metal drum, hose, and wheels, featuring a yellow control knob and warning labels.

    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    NT 75/1 Me Ec H Z22

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.667-239.0

    TÜV testli NT 75/1 Me Ec H Z22 güvenlikli vakum temizleyici, patlayıcı tozlar (tehlike sınıfı bölge 22) için güçlü, tek motorlu ıslak ve kuru vakum temizleyicisidir ve sürekli antistatik sistemle donatılmıştır.
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