Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 75/1 Me Ec H Z22 | Kärcher

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Islak ve kuru elektrikli süpürge
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.667-239.0TÜV testli NT 75/1 Me Ec H Z22 güvenlikli vakum temizleyici, patlayıcı tozlar (tehlike sınıfı bölge 22) için güçlü, tek motorlu ıslak ve kuru vakum temizleyicisidir ve sürekli antistatik sistemle donatılmıştır.
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Hava debisi (l/s)
61
Vakum gücü (mbar / kPa)
220 / 22
Konteyner kapasitesi (l)
75
Motor değerleri (W)
1000
Standart iç çap ( )
40
Kablo uzunluğu (m)
10
Kablo materyali
Lastik
Ses seviyesi (dB(A))
76
Renk
Gümüş
Aksesuarsız ağırlık (kg)
27.8
Ambalajlı ağırlık (kg)
33.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
640 x 540 x 925
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
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