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    Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 75/1 Me Ec M Z22 | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a stainless steel body, large wheels, and a long hose with a floor nozzle.

    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    NT 75/1 Me Ec M Z22

    Sipariş numarası: 1.667-332.0

    Toz sınıfı M olan NT 75/1 Me Ec M Z22 güvenlik elektrikli süpürgesi, bölge 22 olarak belirlenen potansiyel olarak patlayıcı alanlarda kullanım için ATEX Direktifi 2014/34/EU (test enstitüsü IBExU) uyarınca onaylanmıştır.
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