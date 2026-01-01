Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 75/1 Me Ec M Z22 | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Islak ve kuru elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.667-332.0Toz sınıfı M olan NT 75/1 Me Ec M Z22 güvenlik elektrikli süpürgesi, bölge 22 olarak belirlenen potansiyel olarak patlayıcı alanlarda kullanım için ATEX Direktifi 2014/34/EU (test enstitüsü IBExU) uyarınca onaylanmıştır.
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Hava debisi (l/s)
61
Vakum gücü (mbar / kPa)
220 / 22
Konteyner kapasitesi (l)
75
Motor değerleri (W)
1000
Standart iç çap ( )
40
Kablo uzunluğu (m)
10
Kablo materyali
Lastik
Ses seviyesi (dB(A))
76
Renk
Gümüş
Aksesuarsız ağırlık (kg)
25.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
31.9
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
695 x 540 x 1012
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Kılavuzu çevrimiçi olarak okuyun
Ürün bilgileri
Uygulama alanları