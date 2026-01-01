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    Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 75/2 Ap Me Tc | Kärcher

    Kärcher professional wet and dry vacuum cleaner with stainless steel body, large wheels, and flexible hose.

    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    NT 75/2 Ap Me Tc

    Sipariş numarası: 1.667-292.0

    NT 75/2 Ap çok güçlü iki motora sahip profesyonel kullanımlar için uygun, ıslak-kuru tip elektrik süpürgesidir.
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