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    Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 75/2 Tact² Me | Kärcher

    Kärcher professional wet and dry vacuum cleaner with a stainless steel body and attached hose, standing on wheels.

    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    NT 75/2 Tact² Me

    Sipariş numarası: 1.667-288.0

    Kärcher Tact² sistemleri, yüksek hareket kabiliyeti ve mükemmel performansı, sağlam yapısı ve geniş yelpazedeki pratik tasarım özellikleri sayesinde uzman sistemler ve çok yönlü ürünler olarak her zaman popülerliğini korumuştur.NT 75/2 Tact² Me standart olarak tüm antistatik paketle birlikte gelir. Sistem büyük miktarda ince tozla bile başa çıkar.
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