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    Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 75/2 Tact² Me Tc | Kärcher

    Kärcher professional wet and dry vacuum cleaner with a stainless steel body, large wheels, and a long hose attachment.

    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    NT 75/2 Tact² Me Tc

    Sipariş numarası: 1.667-289.0

    Yüksek mobilite ve güç,dayanıklılık,sağlamlık ve geniş yelpazede pratik ekipman özellikleri  Kärcher Tact² elektrikli süpürgelerini aranan uzmanlar ve çok yönlü cihazlar haline getirir.Devrilebilir şasili modeller, özellikle endüstriyel uygulamalarda sıvıların ve iri taneli kirlerin tahliyesinde avantajlar sağlıyor.
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