Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 75/2 Tact² Me Tc | Kärcher

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Islak ve kuru elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.667-289.0Yüksek mobilite ve güç,dayanıklılık,sağlamlık ve geniş yelpazede pratik ekipman özellikleri Kärcher Tact² elektrikli süpürgelerini aranan uzmanlar ve çok yönlü cihazlar haline getirir.Devrilebilir şasili modeller, özellikle endüstriyel uygulamalarda sıvıların ve iri taneli kirlerin tahliyesinde avantajlar sağlıyor.
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Hava debisi (l/s)
74
Vakum gücü (mbar / kPa)
254 / 25.4
Konteyner kapasitesi (l)
75
Konteyner malzemesi
Paslanmaz çelik
Motor değerleri (W)
2760
Standart iç çap ( )
40
Kablo uzunluğu (m)
10
Ses seviyesi (dB(A))
73
Renk
Gümüş
Aksesuarsız ağırlık (kg)
29
Ambalajlı ağırlık (kg)
36.6
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
685 x 560 x 920
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları