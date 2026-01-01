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    Oluk temizleme borusu | Kärcher

    Kärcher spray lance with a long metal shaft, black grip, and brass connector, set against a white background.

    Oluk temizleme borusu

    Sipariş numarası: 2.112-015.0

    Boru, oluk sistemlerinin temizliğine uygundur. Borunun şeklinden ve özel nozuldan dolayı oluk, kapak levhaları kaldırılmadan da temizlenebilir.
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