Oluk temizleme borusu | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.112-015.0Boru, oluk sistemlerinin temizliğine uygundur. Borunun şeklinden ve özel nozuldan dolayı oluk, kapak levhaları kaldırılmadan da temizlenebilir.
Uzunluk (mm)
960
Bağlantı yivi
EASY!Lock
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.9
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz