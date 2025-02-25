EASY kullanım konseptimiz, cihaz kullanımını mümkün olduğunca basit hale getirmeyi amaçlar. Bu doğrultuda debi ve basıncı ayarlayan regülatör, kapak üzerindeki bir açıklık üzerinden doğrudan erişilebilir şekilde konumlandırılmıştır. Tüm ayarlar minimuma getirildiğinde buhar seviyesi devreye girer. Sıcaklık, kontrol paneli üzerinden ayarlanabilir. Sıcak-soğuk basınçlı yıkama makinelerinde pratik saklama çözümleri de geniş yer tutar: lans, elektrik kablosu, püskürtme uçları ve aletler cihaz üzerinde düzenli şekilde saklanabilir. Otomatik hortum sarma sistemi bulunmayan modellerde bunun yerine ek bir saklama bölmesi yer alır. Son olarak, hassas dozajlama ve durulama fonksiyonuna sahip 2 adet deterjan tankı bulunur. Ayrıca bakım gerektiren tüm bileşenlere hızlı ve kolay şekilde erişilebilir.