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    Orta Sınıf Sıcak - Soğuk Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

    Orta sınıf sıcak - soğuk basınçlı yıkama makineleri

    HDS Middle Class: Bu yenilik işinizi kolaylaştırır

    HDS cihazlarımız, yüksek performans ve ergonomiyi mükemmel bir şekilde bir araya getirir. En üst düzey yenilik ve ödünsüz kaliteyi, maksimum kullanım kolaylığıyla birlikte sunar; bu ürünler üst segmenttir.

    Yüksek düzey ergonomi

    Sıcak-soğuk basınçlı yıkama makineleriyle çalışırken ergonomi, kullanıcının konforlu bir deneyim yaşaması açısından temel öneme sahiptir. Üst segmentteki sıcak-soğuk basınçlı yıkama makineleri standart olarak EASY!Force yüksek basınç tabancasıyla donatılmıştır. Bu tabanca, yüksek basınçlı su jetinin geri tepme kuvvetini kullanarak tutma kuvvetini neredeyse sıfıra indirir. Güç, tetik üzerinden Servo Control ile ayarlanabilir. 1050 mm uzunluğundaki paslanmaz çelik lans döndürülebilir yapısıyla çalışmayı önemli ölçüde kolaylaştırır.

    Middle class hot water high-pressure cleaners
    Ultra Guard hose with Teflon® coating

    Kullanıcı odaklı yenilik

    Yüksek basınç hortumunun kurulumu zaman alır ve kullanıcı için zahmetli olabilir. Bu nedenle cihazda, kurulum süresini yüzde 50’ye kadar azaltabilen otomatik hortum sarma sistemi bulunur. 20 metrelik hortum, 45°’ye kadar açılarda bile kolayca sarılıp açılabilir. ANTI!Twist fonksiyonu sayesinde kullanım sırasında dolaşma oluşmaz. Ayrıca Ultra Guard hortum Teflon® kaplaması sayesinde yüksek aşınma direnciyle yeni bir standart belirler.

    A’dan Z’ye kullanım kolaylığı

    EASY kullanım konseptimiz, cihaz kullanımını mümkün olduğunca basit hale getirmeyi amaçlar. Bu doğrultuda debi ve basıncı ayarlayan regülatör, kapak üzerindeki bir açıklık üzerinden doğrudan erişilebilir şekilde konumlandırılmıştır. Tüm ayarlar minimuma getirildiğinde buhar seviyesi devreye girer. Sıcaklık, kontrol paneli üzerinden ayarlanabilir. Sıcak-soğuk basınçlı yıkama makinelerinde pratik saklama çözümleri de geniş yer tutar: lans, elektrik kablosu, püskürtme uçları ve aletler cihaz üzerinde düzenli şekilde saklanabilir. Otomatik hortum sarma sistemi bulunmayan modellerde bunun yerine ek bir saklama bölmesi yer alır. Son olarak, hassas dozajlama ve durulama fonksiyonuna sahip 2 adet deterjan tankı bulunur. Ayrıca bakım gerektiren tüm bileşenlere hızlı ve kolay şekilde erişilebilir.

    EASY operation concept for the super class hot water high-pressure cleaners
    Super class hot water high-pressure cleaners

    Kolay manevra imkânı

    Sıcak-soğuk basınçlı yıkama makinelerimiz, kolay taşınabilmesi için kolay itme ve yönlendirme prensibine göre tasarlanmıştır. Büyük tekerlekler, 1 adet döner tekerlek, ayak basamağı ve ergonomik tutma kolları sayesinde cihazın hareket ettirilmesi son derece kolaydır.

    Uzun ömürlü kullanım düşünülerek tasarlanmıştır

    Yüksek kaliteli ve dayanıklı performans için tasarlanan cihazlarımız, özenle seçilmiş bileşenlerden oluşur. Bunlar arasında seramik pistonlu krank mili pompa, su soğutmalı düşük devirli 4 kutuplu elektrik motoru ve kendini kanıtlamış brülör teknolojisi yer alır. Plastik kapak, zorlu kullanım koşullarında bile tüm hassas bileşenleri güvenle korur.

    Interior of the super class hot water high-pressure cleaners
    eco!efficiency mode

    Tek tuşla sürdürülebilirlik

    eco!efficiency modu, kirin türüne, miktarına ve kirlilik derecesine bağlı olarak etkinleştirilebilir. Bu sayede 60 °C sıcaklıkta enerji tasarruflu ve çevre dostu temizlik yapılabilir.

    Kesintisiz çalışma güvenirliği

    Büyük su filtresi, emniyet valfleri, sıcaklık kontrol sistemi, egzoz gazı sensörü ve yumuşak sönümleme sistemi (SDS), her zaman güvenilir çalışma sağlar.

    Operating reliability with the super class hot water high-pressure cleaners

    Otomatik hortum sarma sistemi

    Yüksek basınç hortumuyla uğraşmaktan yoruldunuz mu? Otomatik hortum sarma sistemi bu soruna son verir. Hortumu 45°’ye kadar açılarda bile düzenli bir şekilde sarar ve açar. ANTI!Twist fonksiyonu sayesinde kullanım sırasında hortumun dolaşmasını önler. Böylece kurulum süresi yüzde 50’ye kadar azalır.

    Ultra Guard hortum

    Teflon® kaplamalı 20 metrelik hortum son derece dayanıklıdır, çizilmelere karşı dirençlidir ve bu sayede en zorlu çalışma koşullarına uygun kullanım sunar.

    EASY!Force yüksek basınç tabancası

    EASY!Force yüksek basınç tabancası, uzun süreli çalışmalarda bile kullanıcıyı yormadan konfor sağlar. Öne çıkan özelliği, yüksek basınçlı su jetinin geri tepme kuvvetini kullanarak tutma kuvvetini neredeyse sıfıra indirmesidir. Tam seramik valf yapısı ise diğer yüksek basınç tabancalarına kıyasla yaklaşık 5 kat daha uzun bir kullanım ömrü sunar.

    Kolay kullanım

    EASY kullanım konsepti, ekipmanın mümkün olduğunca kolay kullanılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Örneğin debi ve basınç ayarını yapan regülatör, kapak üzerindeki bir açıklık üzerinden doğrudan erişilebilir. Tüm ayarlar minimuma getirildiğinde buhar seviyesi devreye girer. Sıcaklık, kontrol paneli üzerinden ayarlanabilir. Büyük tekerlekler, döner tekerlek, ayak basamağı ve ergonomik tutma kolları sayesinde manevra yapmak son derece kolaydır. Super Class’a ait cihazlar ayrıca ikinci bir döner tekerlek ile donatılmıştır.

    Pratik saklama çözümleri

    Üst segmentteki tüm sıcak-soğuk basınçlı yıkama makinelerinde entegre pratik saklama çözümleri bulunur. Lans, elektrik kablosu, püskürtme uçları ve aletler cihaz üzerinde saklanabilir. Otomatik hortum sarma sistemi bulunmayan modellerde ise buna ek olarak bir saklama bölmesi yer alır.

    2+1: Deterjan ve kireç çözücü tankları

    Sıcak-soğuk basınçlı yıkama makineleri, hassas dozajlama sağlayan ve durulama fonksiyonuna sahip 2 adet deterjan tankı (10 l/20 l) ile donatılmıştır. Ayrıca gerektiğinde kireç çözücü sıvı (RM 110) eklenebilen bir kireç önleyici tank bulunur. Bu sistem, özellikle sert su kullanılan temizlik uygulamalarında suyu ısıtan ısıtma bölümünü kireçlenmeye karşı korur.

    Dayanıklı bileşenler

    Yüksek kalite ve uzun ömürlü kullanım için tasarlanan cihazlarımız, özenle seçilmiş bileşenlerden oluşur. Bunlar arasında seramik pistonlu krank mili pompa, su soğutmalı düşük devirli 4 kutuplu elektrik motoru ve kendini kanıtlamış brülör teknolojisi yer alır. Plastik kapak, zorlu kullanım koşullarında bile tüm hassas bileşenleri korur.

    Güvenlik donanımları

    Büyük su filtresi, emniyet valfleri, sıcaklık kontrol sistemi, egzoz gazı sensörü ve yumuşak sönümleme sistemi (SDS), her zaman güvenilir çalışmayı sağlar.

    HDS Middle Class Classic: Zorlu işler için sağlam bir iş ortağı

    Classic cihazlarımız zorlu uygulamalar için tasarlanmıştır. Güvenilir teknoloji, kolay kullanım ve sağlam yapı sunar. Uyumlu aksesuarlar ve yüksek kaliteyi uygun fiyatlarla bir araya getirir. Bu, Classic serisinin temelidir.

    Sağlam ve uzun ömürlü

    Zorlu çalışma koşullarına meydan okumak için geliştirilen HDS Classic serisi, darbelere karşı son derece dayanıklı, sağlam çelik boru şasesiyle uzun yıllar güvenle kullanılır. Kalbinde yer alan seramik pistonlu ve güçlü krank mili pompası, makineye benzersiz bir dayanıklılık kazandırır. Kendini kanıtlamış su soğutmalı ve düşük devirli (4 kutuplu) elektrik motoru ise performansından ödün vermeden her zaman en yüksek verimle çalışır. Ayrıca sistemdeki büyük su filtresi, sudaki kaba kirleri daha makineye girmeden yakalayarak pompanın zarar görmesini önler ve makinenizin ömrünü uzatır.

    Interior of the middle class Classic hot water high-pressure cleaners
    eco!efficiency mode

    Hem güçlü hem doğa dostu

    Orta sınıf temizlik makinelerimiz, 210 bara kadar ulaşan çalışma basıncı ve saatte 1000 litreye varan su debisiyle en inatçı kirlere bile meydan okuyor. Üstelik kirin türüne ve yoğunluğuna göre eco!efficiency modunu kolayca aktif hale getirebilirsiniz. Bu akıllı mod sayesinde, 60 °C sıcaklıkta hem enerji tasarrufu sağlar hem de çevre dostu bir temizlik yapabilirsiniz.

    Kullanımı kolay, bakımı zahmetsiz

    EASY işletim konsepti sayesinde makinelerimizi kullanmak artık çok daha zahmetsiz. Örneğin, su miktarını ve basıncı doğrudan pompa üzerinden ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz. Merkezi döner düğme ise kullanım kolaylığını bir üst seviyeye taşıyor. Üstelik hortum ve püskürtme namlusu gibi aksesuarlar, işiniz bittiğinde makine üzerindeki yerlerine hızlıca yerleştirilebiliyor. Açık tasarımı sayesinde de servis ve bakım gerektiren tüm parçalara doğrudan ulaşılabiliyor; bu da cihazın bakımını son derece pratik hale getiriyor.

    Super class Classic hot water high-pressure cleaners
    The tubular steel frame of the medium class hot water high-pressure cleaners

    Güvenli ve taşınabilir

    Patlamaya dayanıklı büyük lastikler, en engebeli arazilerde bile makineyi rahatça hareket ettirmenizi ve sorunsuz çalışmanızı sağlar. Ayrıca sağlam çelik boru şasiye entegre edilmiş vinç kancası sayesinde, makineyi vinçle taşımak ve yüklemek son derece kolaydır.

    Ekonomik

    HDS Classic serisi sıcak-soğuk basınçlı yıkama makineleri, en temel fonksiyonlara ve sadece en gerekli aksesuarlara odaklanır. Böylece Kärcher kalitesine ve üstün temizlik performansına çok daha bütçe dostu fiyatlarla ulaşmanızı sağlar.

    Accessories for the super class Classic hot water high-pressure cleaners

    Pratik saklama seçenekleri

    Temizlik işleri genellikle büyük bir zaman yarışı içinde yapılır, bu yüzden düzenli çalışabilmek çok önemlidir. HDS Classic makineleri, bu ihtiyacınız düşünülerek entegre bir saklama bölmesiyle tasarlanmıştır. Bu bölme sayesinde ekstra nozullar, koruyucu gözlükler veya eldivenler gibi yardımcı aksesuarları her an elinizin altında ve güvende tutabilirsiniz.

    30 litrelik yakıt tankı

    Yılların güvenilir teknolojisi, sıcak suyun en yüksek verimle üretilmesini sağlar. 30 litrelik geniş yakıt deposu sayesinde de işinizi yarıda kesmek zorunda kalmadan, temizliğe ihtiyacınız olan tüm zamanı ayırabilirsiniz.

    eco!efficiency modu

    Makinenizi temizleyeceğiniz kirin türüne ve yoğunluğuna göre eco!efficiency moduna alabilirsiniz. Bu akıllı mod sayesinde, 60 °C sıcaklıkta hem enerji tasarrufu sağlar hem de çevre dostu bir temizlik yapabilirsiniz.

    Vinç kancalı çelik boru şasi

    HDS Classic sıcak-soğuk basınçlı yıkama makineleri, darbelere dayanıklı sağlam bir çelik boru şasiye sahiptir. Bu güçlü yapı sayesinde makineyi vinç yardımıyla kolayca kaldırabilir ve yükleyebilirsiniz.

    Patlamaya dayanıklı lastikler

    Şantiyelerde, tarım arazilerinde veya endüstriyel alanlarda çalışanların her zaman güvenilir teknolojilere ihtiyacı vardır. Bu ortamlarda en küçük detay bile büyük önem taşır; tam da bu yüzden patlamayan büyük lastikler, en engebeli ve zorlu zeminlerde bile makineyi rahatça hareket ettirmenizi ve işinizin hiç aksamadan sürmesini sağlar.

    Kolay kullanım

    Su miktarı ve basınç doğrudan pompa üzerinden ihtiyaca göre ayarlanabilir, merkezi döner düğme sayesinde de makine son derece kolay ve pratik bir şekilde kontrol edilir.

    Dayanıklı bileşenler

    Yeni sıcak-soğuk basınçlı yıkama makinelerimizin bu giriş modeli, uzun yıllar sorunsuz kullanım için tasarlanmış yüksek kaliteli parçalarıyla öne çıkıyor. Seramik pistonlu krank mili pompası ile su soğutmalı, düşük devirli 4 kutuplu güçlü elektrik motoru bu dayanıklılığın en büyük güvencesidir.

    "Classic" yüksek basınç tabancası

    Kärcher'in klasik yüksek basınç tabancası, tam hedefi vuran, kusursuz ve hassas bir temizlik sağlar.

    Bakımı son derece zahmetsiz

    Classic sıcak-soğuk basınçlı yıkama makineleri açık bir tasarıma sahip olduğu için cihazın tüm parçalarına saniyeler içinde ulaşılabilir; böylece bakım işleri çok daha hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanır.