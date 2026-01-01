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    Oto Yıkama Sektöründe Sürdürülebilirlik | Kärcher

    Oto Yıkama Sektöründe Sürdürülebilirlik

    Sustainability in the professional vehicle wash sector with Kärcher wash systems

    Performanstan ödün vermeden tüketimi azaltmak

    Herkes çevre koruma ve sürdürülebilirlikten bahsediyor. Profesyonel oto yıkama sistemlerimiz, dünyanın en değerli kaynaklarından biri olan suyu kullanmaktadır. Profesyonel temizlik sistemlerinde lider bir üretici olarak, bunun getirdiği sorumluluğun ve doğal ekosistemdeki rolümüzün farkındayiz. Sürdürülebilir bir kaynak döngüsü arayışıyla, sistemlerimizdeki tüketimi optimize etmeyi ve yeni çözümler geliştirmeyi kendimize hedef edindik.

    Sistemlerimizle şu avantajlara güvenebilirsiniz:

    • Mükemmel su arıtma
    • Minimum şebeke suyu tüketimi (sisteme bağlı olarak %98'e varan şebeke suyu tasarrufu)
    • Enerji ve deterjanların son derece ekolojik kullanımı

    Üstelik tüm bunlara rağmen, Kärcher'den beklediğiniz o mükemmel temizlik sonuçlarını almaya devam edersiniz. Hem temiz bir araç hem de rahat bir vicdan için.

    Kärcher CW 1 car wash system

    Çünkü sayılar önemlidir

    Otomatik oto yıkama makineleri: Tek bir düğmeyle sürdürülebilirlik

    Entegre su tasarrufu fonksiyonu, WRB Bio ile birlikte kullanıldığında otomatik oto yıkama makinesinde araç başına yaklaşık 120 litre şebeke suyu tasarrufu sağlar.

    Yıkama işleminde sadece geri dönüştürülmüş su kullanılır. Şebeke suyu ise yalnızca son durulama aşamasında devreye girer.

    Wheel cleaning in the Kärcher gantry car wash
    Kärcher commercial vehicle washes for HGVs and buses

    Ticari oto yıkama makineleri: Büyük bir temizlik, büyük bir sorumluluk

    Entegre su tasarrufu fonksiyonunun kullanılması, yıkanan her kamyon/tır için yaklaşık 400 litre, yıkanan her otobüs için ise yaklaşık 300 litre şebeke suyu tasarrufu sağlar.

    Self-servis oto yıkama sistemleri: Büyük tasarruf için doğru dozaj

    Dozaj sistemimiz, su tüketimini minimuma indirmek için ideal deterjan miktarını hassas bir şekilde ayarlayabilir. Sistemin en özel yanı ise her pompanın kendi dozaj sistemine sahip olmasıdır. Onlarca yıllık deneyimimiz, pazardaki en verimli dozaj sistemini geliştirmemizi sağladı.

    • Verimli enerji tasarrufu modu: Seçildiği takdirde her program alternatif olarak soğuk suyla da çalıştırılabilir. Bu sayede enerji tasarrufu sağlanır ve işletme maliyetleri düşer. 4 peronlu bir sistemde bu, en az %55'lik bir tasarruf potansiyeli anlamına gelir. Böylece her müşteri, aracı yıkanırken ne kadar enerji tasarrufu yapılacağına kendisi karar verebilir.
    • Yüksek verimli pompalar: Pompalarımız güçlü ve güvenilirdir. Aynı zamanda piyasada satılan diğer pompalara kıyasla yaklaşık %60 daha fazla enerji verimliliği sunarlar.
    • Kuru köpük teknolojisi: Kuru köpük kullanımı, su ve kimyasal kullanımını %90 oranında azaltırken enerjiden de %75 oranında ek tasarruf sağlar.
    Kärcher's dosing system can precisely dose the ideal quantity of detergent to minimise water consumption

    Su geri kazanım sistemleri: Sadece lafta değil, tamamen icraatta

    Ortağımız aquadetox'un WRB Bio su geri kazanım sistemi, en üst düzeyde biyolojik atık su arıtımı sunar. Doğal ve biyolojik süreçlerin uygulandığı sistemde, atık su hiçbir kimyasal kullanılmadan temizlenir ve arıtılır. Ekolojik ve sürdürüldürülebilirdir. Sistem, kirli atık suyu şeffaf ve kokusuz, yeni arıtılmış geri kazanılmış suya dönüştürür ve ardından tekrar döngüye besler. Su, mikroorganizmalar içeren BioCube'ler kullanılarak arıtılır. WRB Bio, en iyi kalitede geri kazanılmış su üreterek %98'e varan şebeke suyu tasarrufu ve %100'e varan içme suyu tasarrufu sağlar. Yüksek proses verimliliği ve bakterilerin parçalama kapasitesi sayesinde suyun neredeyse tamamı yeniden kullanılabilir; bu da minimum kaynak tüketimi ve maksimum maliyet etkinliği anlamına gelir. Su arıtımı şu avantajları sağlar:

    • Değerli kaynakların tasarruflu kullanımı
    • Oto yıkama sisteminin maliyet etkin işletimi
    • Mükemmel bir maliyet/fayda oranı
    • Artan kâr için uzun vadeli bir yatırım
    • Yoğun emek gerektiren zemin çalışmalarına ihtiyaç duymadan, dar alanlarda bile kolay bir dönüşüm

    Kärcher Clean Park Eco: Yeniden düşünmenin zamanı geldi

    Kendi kendine yeten Kärcher Clean Park sistemimizi tanıtmamıza izin verin. Tamamen bağımsız çalışan bu sistem, kendi enerjisini üretebilir ve son damlasına kadar yüzde 100 sürdürülebilir bir su döngüsü sağlar. İlk proje, Almanya Dettenhausen'deki Kärcher Clean Park ile şimdiden hayata geçirildi. Sistem şu özelliklere sahiptir:

    • Karbon nötr işlevli ve kendi kendine yeten bir su sistemi
    • Elektrik üretmek için entegre bir fotovoltaik sistem
    • Suyu ısıtmak için güneş termal enerjisi
    • Yağmur suyunu da kullanan ve içme suyunda yüzde 100'e varan tasarruf sağlayan biyolojik bir su arıtma sistemi
    Kärcher Clean Park Eco
    Kärcher detergents for real sustainability

    Deterjanlar: İlk andan itibaren gerçek sürdürülebilirlik

    Klear!Line deterjanlarımızın yüksek konsantrasyonlu formlarının kullanılması, oto yıkama sistemlerimizin başarısında büyük bir etkendir ve yıkama sistemlerinizin sürdürülebilir işletimi yolunda önemli bir adımdır. Kendi bünyemizde üretilen deterjanlarımız, en iyi Kärcher kalitesinde en üst düzey temizlik gücü sunar. Yerel kaynaklardan temin edilen ham maddeler kullanılarak en yüksek standartlarda üretilirler. Sadece mümkün olan en iyi temizlik sonuçlarını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kaynak tüketimini de minimuma indirirler; böylece tüm üretim zincirinde ve ötesinde gerçek sürdürülebilirlik sağlarlar. İşiniz için iyi, çevreye karşı hassastır. Yüksek konsantrasyonlu ürünlerimiz şu avantajları sunar:

    • Doğru dozajlandığında su döngüsüne daha az ürün karışması
    • Yüksek verimlilik sayesinde daha az yeniden sipariş verme ihtiyacı
    • Azalan teslimat sıklığı
    • Daha az sıklıkta poşet/kartuş değişimi
    • Tamamen geri dönüştürülebilir boş ambalajlar sayesinde daha az taşıma ve saklama ihtiyacı

    Üstelik hepsi bu kadarla sınırlı değil. En yüksek çevre standartlarına sahip müşterilerimiz için, Nordic Swan sertifikalı sürdürülebilir deterjanlardan oluşan VehiclePro eco!perform serimiz mevcuttur. Nordic Swan eko-etiketi, İskandinavya'da 200 farklı ürün türü için oluşturulmuş, gerçek sürdürülebilirliği simgeleyen köklü bir çevre kalitesi etiketidir. Bu damga yalnızca çevre uyumluluğu, sağlık boyutu, verimlilik, geri dönüştürülebilir ambalaj ve ham maddelerin biyolojik olarak parçalanabilirliği gibi katı kriterleri karşılayan ürünlere uygulanır.