Oto Yıkama Sektöründe Sürdürülebilirlik | Kärcher

Klear!Line deterjanlarımızın yüksek konsantrasyonlu formlarının kullanılması, oto yıkama sistemlerimizin başarısında büyük bir etkendir ve yıkama sistemlerinizin sürdürülebilir işletimi yolunda önemli bir adımdır. Kendi bünyemizde üretilen deterjanlarımız, en iyi Kärcher kalitesinde en üst düzey temizlik gücü sunar. Yerel kaynaklardan temin edilen ham maddeler kullanılarak en yüksek standartlarda üretilirler. Sadece mümkün olan en iyi temizlik sonuçlarını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kaynak tüketimini de minimuma indirirler; böylece tüm üretim zincirinde ve ötesinde gerçek sürdürülebilirlik sağlarlar. İşiniz için iyi, çevreye karşı hassastır. Yüksek konsantrasyonlu ürünlerimiz şu avantajları sunar:

Doğru dozajlandığında su döngüsüne daha az ürün karışması

Yüksek verimlilik sayesinde daha az yeniden sipariş verme ihtiyacı

Azalan teslimat sıklığı

Daha az sıklıkta poşet/kartuş değişimi

Tamamen geri dönüştürülebilir boş ambalajlar sayesinde daha az taşıma ve saklama ihtiyacı

Üstelik hepsi bu kadarla sınırlı değil. En yüksek çevre standartlarına sahip müşterilerimiz için, Nordic Swan sertifikalı sürdürülebilir deterjanlardan oluşan VehiclePro eco!perform serimiz mevcuttur. Nordic Swan eko-etiketi, İskandinavya'da 200 farklı ürün türü için oluşturulmuş, gerçek sürdürülebilirliği simgeleyen köklü bir çevre kalitesi etiketidir. Bu damga yalnızca çevre uyumluluğu, sağlık boyutu, verimlilik, geri dönüştürülebilir ambalaj ve ham maddelerin biyolojik olarak parçalanabilirliği gibi katı kriterleri karşılayan ürünlere uygulanır.