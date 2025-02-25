Otomatik Araç Yıkama Makineleri | Kärcher

CW 1 Klean!Fit
Zahmetsiz. Sağlam. Güvenilir.
Otomatik araç yıkama makinelerini ağırlıklı olarak kendi servis süreçleri için kullanan araç bayileri ve araç kiralama şirketleri için mükemmel çözüm.
Zahmetsiz. Sağlam. Güvenilir.
Otomatik araç yıkama makinelerini ağırlıklı olarak kendi servis süreçleri için kullanan araç bayileri ve araç kiralama şirketleri için mükemmel çözüm.
Hızlı. Verimli. Şık.
Herhangi bir araç yıkama işletmesinin en önemli gereksinimlerini karşılayan esnek çözüm.
Akıllı. Hassas. Göz Alıcı.
Müşterilerinin yıkama deneyimini bir üst seviyeye taşımak isteyen işletmeciler için etkileyici çözüm.
Klean!Star ve Klean!Star iQ modelleri için sunulan eco!efficiency fonksiyonu, yıkama başına su, enerji ve deterjandan %20 ila %30 tasarruf etmenizi sağlayarak işletme maliyetlerinizi doğrudan düşürür. eco!efficiency modunda çalışan bileşenlerin değişken ayar seçenekleri, belirlediğiniz spesifikasyon profiline uygun ve yüksek verimlilikte bir işletim garanti eder.
Ortalama bir makine donanımı ve yılda yaklaşık 8000 yıkama yapıldığı varsayımıyla sağlanan tasarruf; 150.000 - 200.000 litreye kadar su, 1.500 - 1.900 kWh enerji ve 40 litre deterjana ulaşmaktadır.